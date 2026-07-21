Sénégal: Tournée dans les entreprises de presse - Le ministre Bacary Sarr à l'écoute de Sud Quotidien

Le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr a été reçu hier, lundi 20 juillet dans les locaux de Sud Quotidien. Sa présence au sein de l'institution s'inscrit dans le cadre de ses tournées initiées dans les organes de presse sénégalaise placées sur le triptyque écoute, partenariat et concertation.

Arrivé aux environs de 17 heures, le ministre Bacary Sarr, accompagné de ses collaborateurs, dont le Directeur de Cabinet et le Directeur de la Communication, a été accueilli par la direction du journal. Après son installation, et les civilités d'usage, Mme Henriette Niang Kandé, directrice de publication, a pris la parole au nom de la rédaction et de l'administration.

En guise d'introduction, elle est brièvement revenue sur la genèse de Sud Quotidien, rappelant le rôle pionnier que le journal a joué dans le paysage médiatique sénégalais depuis sa création en 1993. Elle a également insisté sur l'attachement constant de l'entreprise au respect des exigences éthiques, déontologiques et professionnelles qui fondent l'exercice du métier de journaliste.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La rencontre a ensuite permis aux membres de la rédaction de dresser un état des lieux des difficultés auxquelles est confrontée la presse sénégalaise, en particulier la presse écrite. Parmi les préoccupations soulevées figure notamment le règlement des créances que Sud Quotidien détient sur l'État, au titre des conventions conclues avec plusieurs sociétés publiques et parapubliques.

Il a été rappelé que la suspension de ces conventions a eu des répercussions importantes sur la situation financière du journal, plusieurs prestations déjà exécutées demeurant impayées. Une situation qui, exerce une forte pression sur la trésorerie de l'entreprise. Un quotidien privé de recettes publicitaires, d'annonces et confronté à des créances non honorées et pressée fiscalement, ne peut qu'accumuler les difficultés. Le régime fiscal des entreprises de presse, les droits d'auteur, les Gafam ont été des sujets abordés

Par ailleurs, face à l'encombrement de ses archives papier, la Directrice de publication de Sud Quotidien a appelé à une relance du projet avec l'ADEPME. Elle a rappelé en indiquant que, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, les éditions n'étaient pas disponibles en ligne, ce qui a contraint à conserver et relier des collections complètes de journaux, occupant aujourd'hui un espace considérable.

Prenant la parole à son tour, le Communication et des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement du Sénégal, Bacary Sarr a réaffirmé la volonté de l'État d'accompagner les entreprises de presse confrontées à de nombreuses difficultés. S'appuyant sur les orientations du Président de la République et du Premier ministre, il a indiqué que son département travaille à la mise en place d'un cadre de concertation afin d'apporter des réponses aux principaux défis du secteur.

A ce propos, il a annoncé le prochain déblocage des conventions avec les médias, estimant que cette mesure permettra d'offrir une bouffée d'oxygène aux entreprises de presse. Il a également promis un dialogue renforcé pour améliorer les conditions sociales des travailleurs, identifier les problèmes propres à chaque structure et accélérer les solutions avec les autorités compétentes.

Bacary Sarr a enfin insisté sur la nécessité de moderniser les médias, à travers un appui en infrastructures, équipements et accompagnement, afin de renforcer leur viabilité et leur compétitivité dans un environnement en constante évolution.