Ile Maurice: Sylvaine Cussot - «Le trail est une aventure humaine et un dépassement de soi»

interview

Surnommée affectueusement «Sisi», Sylvaine Cussot a découvert le trail en 2011, presque par hasard, lors d'une première course qu'elle avait simplement voulu tenter, pour le plaisir. Cette expérience a rapidement transformé son rapport à la course. En s'entraînant davantage, elle s'est progressivement tournée vers des épreuves plus longues et plus exigeantes. La Réunionnaise, qui aime courir aussi bien sur sentiers que sur routes, était à Maurice pour participer au «Dodo Trail». Entre dépassement de soi, plaisir et partage, elle revient sur son parcours et encourage les jeunes et les femmes à oser se lancer.

Vous avez participé à certaines des courses les plus exigeantes au monde, du Marathon des Sables à la Diagonale des Fous. Qu'est-ce qui nourrit aujourd'hui votre passion pour le trail et cette envie permanente de repousser vos limites ?

Ce qui continue à nourrir ma passion pour le trail, c'est avant tout le dépassement de soi. Il y a une véritable satisfaction personnelle à se fixer des objectifs ambitieux et à tout mettre en oeuvre pour parvenir à les atteindre. Dans l'ultra-trail, le défi ne se joue pas uniquement le jour de la course. Il repose aussi sur toute la préparation en amont, cette capacité à se construire physiquement et mentalement pour être capable, le moment venu, d'aller chercher ses dernières ressources.

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Même avec une préparation optimale, il existe toujours des moments de doute. Lorsque le physique commence à montrer ses limites, il faut puiser dans le mental, se convaincre que l'on peut continuer et finalement réussir à franchir cette étape. C'est cette confrontation avec ses propres limites qui me plaît énormément dans ce sport.

Mais le trail, c'est aussi une formidable aventure de découverte et d'exploration. Grâce à cette discipline, j'ai eu la chance de parcourir des territoires incroyables, de découvrir différents pays et de nouvelles cultures. Il m'a permis d'accéder à des endroits où je n'aurais probablement jamais pu aller autrement. Ces paysages exceptionnels, ces rencontres et cette possibilité de découvrir le monde autrement sont aussi ce qui rend cette passion si forte aujourd'hui.

Les épreuves auxquelles vous prenez part se déroulent souvent dans des conditions extrêmes et au coeur de paysages spectaculaires. Au-delà de la performance sportive, qu'est-ce que ces aventures humaines et ces voyages vous apportent ?

Au-delà du défi sportif, ces aventures sont avant tout une formidable richesse humaine. Chaque voyage est l'occasion de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer des personnes avec d'autres façons de penser, de vivre et de trouver le bonheur. Que ce soit au Kenya, au Cambodge ou au Japon, chaque pays possède ses propres valeurs, ses traditions et sa manière d'appréhender la vie.

Toutes ces rencontres m'enrichissent énormément. Elles permettent d'ouvrir son esprit et de comprendre qu'il existe une multitude de façons d'être et de vivre. On réalise que notre propre vision du monde est aussi liée à l'endroit où l'on a grandi, à notre éducation et à nos références. Aller à la rencontre d'autres cultures, c'est apprendre à mieux comprendre les autres, mais aussi à porter un regard différent sur soi-même. C'est cette dimension humaine qui donne encore plus de sens à ces aventures.

Avec un palmarès aussi impressionnant, vous êtes aujourd'hui une source d'inspiration pour de nombreux coureurs, dont dans l'océan Indien. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes ou aux femmes qui souhaitent se lancer dans le trail et les sports d'endurance ?

Le trail est une discipline exigeante, mais il ne faut surtout pas la considérer comme inaccessible. Beaucoup de personnes, et particulièrement des femmes, se mettent elles-mêmes des barrières en pensant qu'elles ne sont pas capables de pratiquer l'ultra-trail. Pourtant, avec de la préparation, de la volonté et de la persévérance, on est capable d'accomplir de grandes choses.

Lorsque j'ai commencé le sport, j'avais moi aussi cette perception que le trail était réservé à une certaine catégorie de personnes. Je pensais que ce n'était pas forcément dans mes capacités. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il fallait simplement se donner les moyens, croire en soi et accepter de progresser étape par étape.

Bien sûr, cela demande de l'investissement, notamment en termes de temps. Pour les personnes qui travaillent ou qui ont une famille, l'organisation n'est pas toujours simple. Mais ce sport n'est pas réservé à une élite. Chacun peut trouver son propre défi, à condition de bien se préparer et de ne pas se fixer des limites avant même d'avoir essayé. Aux femmes, j'aimerais dire qu'elles sont tout aussi capables que les hommes de relever ces défis. Une fois que l'on franchit certaines barrières, on réalise que beaucoup de choses sont possibles.

Aux jeunes, je dirais aussi que le sport est une formidable école de vie. Il transmet le courage, la discipline, le dépassement de soi et l'ouverture aux autres. Donner le goût du sport, c'est aussi offrir des repères et une passion qui peuvent les accompagner durablement.

Quels sont vos projets pour cette année et les prochains défis que vous souhaitez relever ?

L'un de mes grands objectifs pour 2026 sera la Diagonale des Fous, à La Réunion, prévue en octobre. C'est une course mythique et exigeante, qui demande une préparation importante. Pour me préparer à ce rendez-vous, j'ai également prévu d'autres défis, notamment les 120 km des Pyrénées en août.

J'apprécie particulièrement les courses organisées dans des environnements où se mêlent la mer et la montagne, notamment dans les petites îles. Ce sont des terrains de jeu qui me correspondent beaucoup, avec des paysages exceptionnels et des parcours souvent très techniques. Ces courses sont aussi des moments de plaisir, qui permettent de progresser et d'arriver mieux préparé pour les grands objectifs. Elles représentent de véritables défis, avec beaucoup de dénivelés et des conditions qui poussent forcément à se dépasser.