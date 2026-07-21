Ile Maurice: Le pays et l'Arabie saoudite renforcent leur collaboration contre la corruption

Une délégation saoudienne, conduite par Mazin Ibn Ibrahim Al-Kahmous, président de l'Oversight and Anti-Corruption Authority, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, Navin Ramgoolam, ce mardi 21 juillet.

La délégation, qui comprenait également le Dr Nasser Abaalkhail, responsable de la coopération internationale au sein de cette autorité, était accompagnée de l'ambassadeur d'Arabie saoudite à Maurice, Fayez Meshel Al-Temyat, de l'ambassadeur de Maurice en Arabie saoudite, Riad Huleemuth, ainsi que du directeur de la Financial Crimes Commission (FCC), Titrudeo Dawoodharry.

Les échanges ont principalement porté sur le renforcement de la coopération entre Maurice et l'Arabie saoudite dans la lutte contre la corruption et les crimes financiers, notamment le suivi des flux financiers, les enquêtes impliquant les cryptomonnaies, la cybercriminalité liée à la corruption et le recouvrement des avoirs volés.

À l'issue de la réunion, le Dr Nasser Abaalkhail a souligné que, la corruption étant un crime transnational, une collaboration étroite entre les pays était indispensable pour la combattre efficacement. Il a également salué le protocole d'accord conclu entre l'autorité saoudienne et la FCC, qui permettra aux deux institutions de renforcer la prévention, l'échange de renseignements et le partage d'expertise.

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Il s'est aussi félicité du soutien apporté à cette coopération par les gouvernements mauricien et saoudien. Ce partenariat devrait se poursuivre aussi bien sur le plan bilatéral qu'à travers des plateformes multilatérales, dont le Réseau GlobE, placé sous l'égide de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime.