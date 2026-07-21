Ile Maurice: Restructuration des effectifs - La MBC se sépare d'une vingtaine d'employés

La Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) poursuit sa transformation interne. Après plusieurs mois d'audit consacré à ses ressources humaines, la direction de la corporation a confirmé une nouvelle étape dans son programme de modernisation, avec des décisions touchant une quarantaine d'employés.

Dans un communiqué publié hier, la direction indique qu'un groupe d'employés dont les situations devaient être examinées dans le cadre de la nouvelle organisation a fait l'objet d'une évaluation approfondie. À l'issue de cet exercice, une quinzaine de personnes ont été confirmées dans leur emploi, certains employés bénéficieront d'un accompagnement spécifique à travers un Performance Improvement Plan, alors qu'une vingtaine de contrats de travail ont été résiliés.

Cette annonce intervient après plusieurs semaines de questionnements en interne autour de l'avenir de certains postes et de l'évolution de la structure de l'organisme public. La MBC avait engagé un audit de ses ressources humaines afin d'évaluer l'adéquation entre son organisation actuelle et les besoins d'un secteur audiovisuel en pleine mutation.

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Selon la direction, cet exercice ne constitue pas uniquement une revue des effectifs, mais s'inscrit dans une réflexion plus large visant à adapter la corporation aux nouveaux défis liés à la production, la diffusion et la consommation des contenus audiovisuels. Dans sa communication, la MBC explique que son programme de modernisation vise à «construire une MBC plus moderne, plus performante et mieux préparée à remplir durablement sa mission de service public». La direction affirme que les recommandations issues de l'audit ont été formulées après une analyse des besoins de l'institution, des compétences disponibles et des situations individuelles des employés concernés.

Cette approche, précise-t-elle, devrait permettre de mieux répartir les ressources humaines entre les différentes fonctions de la corporation et répondre aux changements qui affectent aujourd'hui l'industrie audiovisuelle.

Inquiétudes de certains

La MBC insiste également sur le caractère individuel de l'examen des dossiers. Selon elle, chaque situation a été étudiée séparément avant toute décision, dans le respect des procédures applicables et des obligations légales. Les employés dont le contrat a été résilié bénéficieront, affirme la direction, de l'indemnisation maximale prévue par la législation en vigueur. Les modalités administratives et financières leur auraient été communiquées individuellement. Ils ont également été invités à faire examiner le Compromise Agreement qui leur a été proposé par leur conseiller juridique ou par le Labour Office avant toute signature.

Ces développements interviennent alors qu'un malaise avait été exprimé ces dernières semaines par certains membres du personnel. Un groupe se présentant sous le nom de Group of Concerned Employees avait d'ailleurs adressé une correspondance au Premier ministre, Navin Ramgoolam, faisant état de préoccupations concernant la gestion des ressources humaines au sein de la MBC.

Dans cette lettre, dont l'express avait obtenu copie, les signataires affirmaient que plusieurs employés se trouvaient depuis plusieurs années sous contrat temporaire ou en période de probation, sans décision définitive sur leur confirmation. Ils évoquaient également un manque de visibilité sur la mise en oeuvre des recommandations issues de l'audit et demandaient davantage de communication de la part de la direction et du conseil d'administration.

Selon eux, certains employés avaient déjà complété les différentes étapes administratives requises, notamment les évaluations de performance et les examens médicaux, mais demeuraient dans l'attente d'une décision sur leur avenir professionnel. Les auteurs de cette correspondance s'interrogeaient également sur le rôle du conseil d'administration dans les décisions liées au recrutement, à la confirmation des employés et aux conditions de service, conformément aux dispositions de la Mauritius Broadcasting Corporation Act.

Assurance de responsabilité

Face aux inquiétudes exprimées, la direction de la MBC affirme vouloir conduire cette phase de transformation avec méthode et responsabilité. La corporation reconnaît que de telles décisions peuvent avoir un impact important sur les employés concernés et leurs familles. Elle affirme toutefois que le processus engagé vise à assurer la pérennité de l'institution et à lui permettre de mieux répondre aux attentes du public.

«Chaque dossier a fait l'objet d'un examen individuel», souligne la direction, qui affirme avoir pris en considération la situation personnelle des employés concernés. La MBC précise par ailleurs qu'elle ne fera aucun commentaire sur les cas individuels, invoquant le respect de la vie privée et la confidentialité des dossiers.

Cette nouvelle étape de restructuration marque ainsi un tournant dans le fonctionnement interne de la MBC. Reste que cette réorganisation, même présentée comme nécessaire par la direction, ouvre une période d'incertitude pour plusieurs employés et pose la question de l'équilibre entre modernisation institutionnelle et accompagnement humain des changements.