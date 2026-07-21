Ile Maurice: Une mère, son père et ses deux enfants blessés, la fillette de dix ans aux soins intensifs

Une famille de St-Julien-Village a vécu une soirée d'angoisse hier, lundi 20 juillet, après un accident de la route survenu sur la route Royale, à Lalmatie. La mère de 29 ans, son père, âgé de 64 ans, et ses deux jeunes enfants, une fillette de dix ans et son frère âgé de huit ans, ont été blessés dans une collision impliquant deux voitures. La soeur est toujours admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital sir Anerood Jugnauth (SAJ), Constance.

L'accident s'est produit vers 22 h 45. Selon les premières informations de la police, la mère de famille, qui conduisait une Toyota Vitz en direction de St-Julien-Village, aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter une Honda Vezel qui arrivait en sens inverse. Dans l'autre véhicule, conduite par un jeune homme de 20 ans domicilié à Nouvelle-Découverte, se trouvaient trois passagers âgés de 54, 47 et 25 ans.

Sous la violence du choc, les deux véhicules ont subi d'importants dégâts. Les occupants des deux voitures ont été transportés à l'hôpital SAJ par le SAMU et des volontaires pour recevoir des soins.Après leur prise en charge médicale, plusieurs victimes ont pu regagner leur domicile avec des médicaments. Toutefois, quatre personnes ont dû rester hospitalisées : la conductrice de la Toyota Vitz, le passager de 54 ans de la Vezel, le garçon de huit ans ainsi que la fillette de dix ans, qui se trouve toujours aux soins intensifs dans un état jugé sérieux.Son état de santé est jugé sérieux. Son frère a été placé sous observation et son état est jugé stable.

Les pompiers de Flacq sont intervenus sur les lieux. Des relevés et mesures ont été effectués. La route était sèche au moment des faits et aucun travaux n'étaient en cours sur cette portion de route. La zone est également couverte par une caméra Safe City, dont les images pourraient aider les enquêteurs à déterminer les circonstances exactes de cette collision qui a plongé une famille dans l'inquiétude.

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Les deux conducteurs ont été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Les deux véhicules, lourdement endommagés, ont été remorqués au poste de police de Lalmatie en attendant leur examen.