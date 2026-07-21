Ile Maurice: Verdict le 25 août pour Sanjiv Ramdanee

La cour de district de Port-Louis Sud se prononcera le 25 août sur la nouvelle demande de Sanjiv Ramdanee (photo) visant à un assouplissement des conditions de sa liberté sous caution. Les débats ont pris fin le jeudi 16 juillet devant la magistrate Shaheen Inshirah Daureeawoo, qui a réservé sa décision. L'homme d'affaires cherche à faire lever, pour une période de cinq mois, l'interdiction de quitter le territoire, qui lui est imposée.

Sa requête, déposée le 2 juin, porte sur plusieurs déplacements professionnels prévus entre août et décembre 2026. Il souhaite se rendre aux Émirats arabes unis, en Italie, au Royaume-Uni, au Maroc et dans d'autres destinations où sont prévues des rencontres avec des partenaires d'affaires et des événements liés au secteur hôtelier.

Par l'entremise de son avocat, Me Hervé Duval, Senior Counsel, Sanjiv Ramdanee soutient que ces voyages sont directement liés aux intérêts de Dhyanavartam Ltd, société qui gère le Maradiva Resorts actuellement sous administration volontaire. Selon la défense, la présence du dirigeant est nécessaire pour poursuivre les discussions avec des investisseurs, assurer le recouvrement de créances et représenter l'entreprise lors de salons internationaux, notamment l'Arabian Travel Market à Dubaï et le World Travel Market à Londres.

L'avocat invoque aussi les garanties prévues à l'article 15 de la Constitution sur la liberté de circulation. Il soutient que l'article 16 de la Bail Act, qui encadre la révision des conditions de remise en liberté, n'impose pas au demandeur de démontrer une «nécessité absolue» pour obtenir l'autorisation sollicitée.

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La Financial Crimes Commission (FCC), représentée par Me Fayyad Arzamkhan, a demandé à la cour de rejeter la requête. Elle estime que les motifs avancés ne justifient pas une levée de l'interdiction de voyager et fait valoir que les tâches invoquées peuvent être accomplies par d'autres responsables de l'entreprise, sans la présence personnelle de Sanjiv Ramdanee.

Ce dernier fait toujours l'objet d'une accusation provisoire de complot. La FCC le soupçonne d'avoir, en juillet 2014, agi de concert avec Premchand Mungur, alors Chief Executive Officer et président du Management Credit Forum de la State Bank of Mauritius, afin de faciliter l'octroi d'une ligne de crédit de Rs 470 millions à Dhyanavartam Ltd. La décision de la cour est attendue le 25 août.