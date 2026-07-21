Ile Maurice: Plus d'un an après, un conseiller de village relance le ministre sur un point noir routier

21 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Plus d'un an après une première visite ministérielle, les habitants d'Amitié-Gokhoola attendent toujours des mesures concrètes pour sécuriser une zone réputée accidentogène. Dans une lettre datée du 1er juillet 2026 et adressée au ministre du Transport terrestre, Osman Mohamed, le conseiller de village Ramoortee Asyrigadoo déplore qu'«aucune mesure de sécurité» n'ait été mise en oeuvre, malgré les visites effectuées sur place les 15 mai 2025 et 15 avril 2026.

Au nom des habitants, il rappelle que plus de 400 jours se sont écoulés depuis la première visite ministérielle et qu'il n'y a eu depuis aucune avancée notable. Il exhorte le ministère à intervenir rapidement afin de prévenir de nouveaux accidents. Parmi les mesures réclamées figurent l'installation de ralentisseurs, l'aménagement d'un arrêt d'autobus (bus lay-by) ainsi que la modernisation du mini rond-point avec une signalisation routière rétro-réfléchissante à haute visibilité.

Dans son courrier, le conseiller Asyrigadoo sollicite une intervention «dans les meilleurs délais» et dit espérer une réponse favorable des autorités. Une copie de la lettre a également été adressée au ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon.

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