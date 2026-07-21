Ile Maurice: Une citoyenne de 33 ans retrouvée morte à bord d'un bateau de croisière

Une membre d'équipage mauricienne du paquebot Celebrity Constellation a été retrouvée morte dans sa cabine, dimanche 19 juillet, alors que le navire venait d'accoster dans le port italien de La Spezia. Une enquête a été ouverte par les autorités locales afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

Selon le journal italien Il Secolo XIX, la victime, âgée de 33 ans, travaillait comme Stewardess à bord du navire. Elle aurait été découverte dans sa cabine par son compagnon, lui aussi membre d'équipage. Malgré l'intervention rapide de l'équipe médicale du bateau, la jeune femme a été déclarée morte sur place.

Les enquêteurs italiens privilégient actuellement la piste d'un suicide, même si les circonstances précises du décès n'ont pas encore été officiellement établies. Après l'arrivée du navire au port, des policiers de La Spezia, des experts médico-légaux ainsi que le parquet se sont rendus à bord pour procéder aux premières constatations.

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Le procureur Giacomo Gustavino aurait notamment entendu le compagnon de la victime dans le cadre de l'enquête. Les autorités examinent également les images des caméras de surveillance du navire afin de reconstituer la chronologie des événements. Une autopsie pourrait être ordonnée pour déterminer les causes exactes de la mort.

Le corps de la Mauricienne a été transféré à la morgue de l'hôpital Sant'Andrea, à La Spezia, où il reste à la disposition des autorités judiciaires. Les services italiens collaborent également avec le consulat mauricien afin d'informer et d'accompagner la famille de la victime.

À la suite de l'annonce du décès, des personnes se présentant comme des proches de la défunte ont contacté le média spécialisé Crew Center. Elles ont fait part de leurs inquiétudes concernant la gestion de l'affaire, évoquant un manque de transparence de la part de la compagnie maritime et de l'agence de recrutement. La famille affirme également qu'elle souhaite obtenir des réponses et envisage de faire appel à un cabinet d'avocats international.

Le Celebrity Constellation effectuait une croisière de 10 jours au départ de Ravenne, en Italie, à destination de Civitavecchia (Rome). Le voyage devait prendre fin hier, le 20 juillet.

Les autorités italiennes poursuivent leur enquête afin d'établir les circonstances exactes du décès.