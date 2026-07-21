Ile Maurice: Il tente d'incendier la maison et menace sa famille de meurtre

Une dispute familiale a failli virer au drame à Roche-Bois, samedi 18 juillet au petit matin. Une jeune femme de 26 ans a vécu un moment de peur lorsqu'elle a été confrontée à des menaces de la part de son frère.

Selon la plainte déposée à la police, les faits se sont déroulés vers 5 h 30 dans le salon de la maison familiale. Le jeune homme, âgé de 24 ans, aurait proféré des insultes. La situation aurait rapidement dégénéré lorsqu'il aurait réclamé de l'argent à ses proches.

Toujours selon la déposition de sa soeur, le jeune homme aurait alors lancé une menace inquiétante : «Si zot pa donn mwa larzan, mo pou met dife dan lakaz ek mo pou touy zot tou». Dans la foulée, il aurait sorti un briquet de sa poche et aurait mis le feu à une fleur artificielle en plasti que dans la pièce. La jeune femme serait immédiatement intervenue et aurait réussi à éteindre le feu avant qu'il ne se propage.

Si aucun membre de la famille n'a été blessé et qu'aucun dégât important n'a été constaté dans la maison, cet incident aurait profondément marqué les proches des deux jeunes. La plaignante a expliqué aux policiers craindre pour sa sécurité ainsi que celle de sa famille.

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Elle aurait également indiqué que son frère serait un consommateur de drogue et qu'il aurait un comportement violent. Face à cette situation, elle redoute qu'il ne passe réellement à l'acte. Le jeune homme a été conduit au poste de police avant d'être présenté devant la Weekend court de Port-Louis. Il a ensuite été libéré sous caution.