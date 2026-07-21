Sénégal: Soutien du Sénégal à la candidature de Macky Sall à la tête de l'ONU - Le MFA salue une « vision élevée de l'intérêt supérieur de la Nation »

L'annonce du soutien apporté par le Sénégal à la candidature de l'ancien président de la Republique, Macky Sall, au Secrétariat général des Nations-Unies illustre la maturité politique et la hauteur de l'Etat qui transcendent les divergences politiques selon le Mouvement Femmes d'Actions (MFA). Le mouvement affilié à la coalition "Diomaye Président" salue une « vision élevée de l'intérêt supérieur de la Nation ».

Dans un communiqué publié hier lundi, le mouvement « Femmes D'actions », membre de la Coalition "Diomaye Président" estime qu'à travers cet acte qui intervient dans un paysage politique souvent marqué par des clivages profonds, « le Sénégal vient d'offrir une démonstration de sa « maturité politique » et de la « hauteur d'État ». Selon Seynabou Sankaré et ses camarades, la « décision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye d'apporter le soutien officiel du pays à la candidature de son prédécesseur, Macky Sall, pour le poste de « Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU) », marque un tournant majeur pour la diplomatie sénégalaise.

Selon le communiqué signé par sa présidente, cet acte, qui dépasse largement les simples calculs partisans, traduit une « vision élevée de l'intérêt supérieur de la Nation » et assure la continuité indispensable de l'État.

Pour le MFA, cette démarche est essentielle pour maintenir et renforcer le rayonnement diplomatique du Sénégal à travers le monde. « En soutenant Macky Sall, le président Bassirou Diomaye Faye réaffirme l'attachement historique du Sénégal aux valeurs de « dialogue et d'unité ». Mme Sankarè, qui préside le Mouvement des Femmes d'Actions et dirige la plateforme « Les Diomaïstes Républicains », estime que ce soutien est « un signal fort envoyé à la communauté internationale. Il démontre la capacité du pays à se rassembler lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts stratégiques du Sénégal et, plus largement, du continent africain ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le MFA, l'ambition portée par Macky Sall est perçue comme un levier pour le « multilatéralisme, la paix et le développement global ». La Président du MFA, en tant que membre du Conseil des leaders de la Coalition Diomaye Président, « formule des voeux de plein succès pour cette candidature qu'elle juge cruciale pour le prestige de l'Afrique au sein des instances onusiennes. Pour elle, ce soutien institutionnel témoigne d'une volonté de placer les compétences nationales au service des enjeux mondiaux.

« Aux yeux de l'opinion, ce geste du chef de l'État illustre une volonté de pacification de l'espace politique national au profit d'une ambition internationale commune » a-t-elle dit espérer que cette décision du Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhare Fare, puisse « contribuer à renforcer davantage le prestige du Sénégal, soulignant que l'unité nationale reste le socle de toute influence durable sur la scène mondiale.