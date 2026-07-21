Sénégal: Diapora sénégalaise - Vers une stratégie nationale inspirée des meilleures pratiques internationales

Saly a accueilli hier, un atelier de partage consacré à l'étude de benchmarking international appelée à servir de fondement à l'élaboration de la Stratégie nationale d'engagement de la diaspora sénégalaise. Membres du gouvernement, parlementaires, représentants du secteur privé, associations de la diaspora et partenaires techniques ont examiné les expériences de plusieurs pays afin de concevoir un modèle adapté aux réalités sénégalaises.

Pour le directeur des Sénégalais de l'extérieur au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Abdul Karim Cisse, le Sénégal bénéficie déjà d'atouts grâce à une diaspora structurée, dynamique et fortement impliquée dans le développement national. Toutefois, l'objectif est désormais d'organiser cette contribution autour d'une stratégie cohérente et durable et porteuse de résultats.

L'étude comparative a analysé une quinzaine de pays avant de retenir six expériences jugées particulièrement inspirantes, parmi lesquelles celles des Philippines, du Maroc, de l'Éthiopie et d'Israël. Les principaux enseignements mettent en évidence la nécessité de consolider la confiance entre l'État et la diaspora, d'améliorer l'accessibilité aux services, d'instaurer une communication permanente, d'accélérer la digitalisation et de promouvoir des projets capables de mobiliser les investissements des Sénégalais établis à l'étranger.

Selon M. Cissé, plusieurs pays ont également essuyé des échecs, notamment dans la mise en place des « diaspora bonds » ou de certains mécanismes de mobilisation. Ces expériences constituent autant d'enseignement dont le Sénégal entend s'inspirer afin d'éviter les mêmes écueils.

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Il a rappelé que cette stratégie s'inscrit dans les orientations de l'Agenda national de transformation ainsi que dans les instructions du président de la République visant à mettre en place un programme spécial d'accompagnement et de mobilisation de la diaspora. La future feuille de route précisera les priorités, les modalités de mise en oeuvre, les mécanismes de suivi-évaluation ainsi que les responsabilités des différents acteurs.

Le directeur des Sénégalais de l'extérieur a également mis en avant, les progrès déjà réalisés en matière de digitalisation, à travers avec des projets tels que e-Consulat, destinés à simplifier les démarches administratives des Sénégalais établis hors du territoire nationale.

Une démarche inclusive

L'atelier a réuni des représentants des ministères concernés, de l'Assemblée nationale, des associations de la diaspora, du secteur privé ainsi que les partenaires techniques, notamment la Fondation Gates et le cabinet Oasis, qui accompagnent le processus. Cette démarche participative doit permettre d'enrichir le document stratégique avant son adoption définitive.

La diaspora, un levier de financement

Prenant la parole, l'honorable Samba Diouf, député représentant la diaspora d'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre, a insisté sur le poids économique des Sénégalais de l'extérieur.

Selon lui, les transferts de fonds de la diaspora atteignent environ 2 200 milliards de francs CFA, soit près de 10 % du Produit intérieur brut (PIB). Une contribution qui, estime-t-il, gagnerait à être davantage orientée vers le financement des grands projets du pays.

Le parlementaire a plaidé pour la mise en place d'un modèle sénégalais capable de canaliser une part plus importante de cette épargne vers des investissements productifs, grâce à une collaboration renforcée entre le ministère chargé des Sénégalais de l'extérieur, le ministère des Finances et les organisations de la diaspora.

Pour Sam Moujouf, le Sénégal dispose de toutes les ressources humaines nécessaires pour faire de sa diaspora en un véritable moteur de développement économique. Il appelle à instaurer un climat de confiance, à renforcer les mécanismes de communication et à créer des instruments financiers attractifs afin d'encourager les Sénégalais de l'extérieur à investir dans leur pays d'origine.

À travers cette future stratégie nationale, les autorités entendent faire de la diaspora, souvent qualifiée de « 15e région du Sénégal », un acteur pleinement associé à la transformation économique, sociale et institutionnelle du pays.