Madagascar: Administration - Le numérique redynamise les services publics

Madagascar accélère la modernisation de son administration publique grâce au numérique. La FAT ambitionne de rendre les services publics plus efficaces, accessibles et adaptés aux besoins des citoyens.

Le gouvernement mise sur la transformation numérique pour moderniser l'administration publique. La Facilité d'assistance technique pour la Refondation (FAT), lancée hier au Palais d'État d'Iavoloha, se veut un outil souple et pragmatique destiné à répondre aux besoins exprimés par les ministères et les organismes publics afin de lever les blocages qui freinent le fonctionnement quotidien de l'administration.

Ce programme stratégique ambitionne d'améliorer la rapidité et la qualité des services publics grâce aux technologies numériques. Il constitue une nouvelle étape dans le renforcement des institutions, l'amélioration de la mise en oeuvre des politiques publiques et l'accélération de la transformation structurelle de Madagascar. « Lorsque les institutions fonctionnent mieux, les services publics s'améliorent, la confiance des citoyens se renforce et le pays avance vers la prospérité », a souligné Anthony Ngororano, coordonnateur résident du Système des Nations unies à Madagascar.

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Au-delà d'un simple outil d'appui, la FAT offre une assistance technique directement adaptée aux besoins des administrations publiques.

Renforcement des capacités

Le programme s'étendra de janvier 2026 à décembre 2030. Dès son lancement, plusieurs institutions nationales de formation ont déjà bénéficié d'un renforcement des capacités, comme l'École nationale d'administration de Madagascar (ENAM), l'Institut malgache des techniques de planification (IMaTEP) et l'Institut national de la décentralisation et du développement local (INDDL).

« Cette initiative traduit notre volonté de bâtir une administration publique plus efficace, plus agile, plus responsable et surtout plus proche des attentes des citoyens malgaches », a déclaré le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation.

La cérémonie a également été marquée par la remise d'attestations à 170 points focaux formés au sein de l'administration publique et des projets d'investissement public. S'adressant aux bénéficiaires, le chef de l'État les a exhortés à mettre leurs compétences au service de la modernisation de l'administration. « Vous êtes appelés à devenir, dans vos institutions respectives, les moteurs du changement, les relais de l'amélioration continue et les artisans d'une administration qui produit des résultats concrets pour la population », a-t-il déclaré.

À travers son soutien technique à cette initiative, le PNUD accompagne Madagascar dans la modernisation de son administration publique. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'Objectif de développement durable (ODD) 16, qui vise à promouvoir des institutions efficaces, responsables et transparentes, considérées comme un pilier du développement durable.