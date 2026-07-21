Madagascar: Antsiranana - Sookany Trophy réussit son coup d'essai

La première édition du Sookany Trophy a tenu ses promesses à Ramena. Régate, culture et patrimoine maritime ont rythmé l'événement à Antsiranana.

Au terme de trois jours de compétition, la première édition du Sookany Trophy, organisée sur la plage de Ramena, s'est achevée, dimanche dernier, dans une ambiance de fête populaire. Entre tradition maritime, performance sportive et ambition touristique, Antsiranana a offert un spectacle à la hauteur de la réputation de sa baie. L'événement s'achève ainsi sur une note de succès.

Cette grande régate de boutres à voile, dans la lignée du festival « Bangra» d'autrefois, a transformé la baie en un vaste espace de célébration où sport, culture et développement naviguent dans le même sillage. Pendant trois jours, l'événement a rassemblé les habitants de Ramena et des localités environnantes, ainsi que de nombreux visiteurs malgaches et étrangers, dans une ambiance à la fois sportive, festive et culturelle.

Il a ravivé une tradition maritime profondément ancrée dans l'histoire de la baie de Ramena et rappelé que, depuis des générations, le vent et la mer façonnent la vie des communautés côtières du nord de Madagascar.

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Autour de la régate, les animations culturelles se sont succédé. Les rythmes traditionnels ont résonné sur la plage, les danses ont rassemblé petits et grands, tandis que les visiteurs découvraient les richesses du patrimoine local.

Dès les premières heures de la première journée, Ramena a changé de visage. Les ruelles se sont animées, les marchands ont installé leurs étals, les familles et les visiteurs ont convergé vers la plage. Les conversations se mêlaient au bruit des vagues et au rythme du vent. Les enfants couraient sur le sable pendant que les anciens observaient, avec une certaine fierté, les majestueux boutres qui se préparaient à prendre le large.

Au fil des éliminatoires, seuls quinze des trente-neuf boutres engagés au départ de la compétition ont décroché leur place en finale. Dès les premières lueurs du jour, le littoral de la plage mythique de Ramena a repris vie. Sur la plage, les équipages peaufinent une dernière fois les réglages de leurs boutres. Les voiles, encore affaissées, attendent le souffle du vent qui décidera bientôt du destin des finalistes. Les marins échangent quelques mots à voix basse tandis que les familles et les supporteurs, déjà nombreux, s'installent le long du rivage. L'ambiance est au rendez-vous.

Dans la baie, le silence ne dure que quelques instants. La tension est palpable lorsque les embarcations s'alignent une dernière fois sur la ligne de départ. Les voiles colorées des boutres se découpent sur l'horizon tandis que des centaines de spectateurs retiennent leur souffle. Au terme d'une compétition spectaculaire, le Sookany Trophy a livré son verdict. Bien plus qu'une simple régate, cette première édition, organisée par Koezy Company, a révélé tout le potentiel d'un patrimoine maritime capable de devenir un moteur du développement économique et touristique de la région Diana.

Après le signal du départ, les voiles blanches, portant les logos et les emblèmes des partenaires, se gonflent sous l'effet des alizés, appelés localement « Varatraza ». La finale est haletante, sous les applaudissements et les encouragements du public. Les embarcations s'élancent ensuite, glissant avec élégance sur les eaux calmes de la deuxième plus grande baie naturelle du monde, après celle de Rio de Janeiro.

Depuis la côte, les applaudissements éclatent. Les regards suivent les boutres qui dessinent lentement leurs trajectoires au large, dans un ballet où chaque changement de direction exige précision, expérience et parfaite connaissance des vents. Le boutre, guidé par le « sookany » (gouvernail en bois), n'a que la voile pour avancer ou ralentir. Sur la plage, les encouragements couvrent parfois le bruit des vagues. Chaque changement de direction peut faire basculer la course.

Un riche programme

Au terme d'une course disputée, le boutre Diana-1, arborant la voile aux couleurs de la banque BRED et conduit par l'équipage dirigé par Jocelyn Botralahy, franchit la ligne d'arrivée en tête. Sa maîtrise de la navigation et sa parfaite lecture des vents lui permettent de remporter cette première édition du Sookany Trophy. La victoire est récompensée par un premier prix de dix millions d'ariary, auquel s'ajoutent plusieurs cadeaux offerts par les partenaires de l'événement.

Au-delà de la compétition nautique, cette manifestation s'est distinguée par un riche programme d'animations culturelles, contribuant à dynamiser la vie locale. L'événement a également généré des retombées économiques et sociales significatives pour la commune, notamment au profit des petits commerçants, ambulants ou non, des artisans et des acteurs du tourisme. Les gargotes ont affiché complet. Les vendeurs de boissons, de poissons grillés, de souvenirs et d'artisanat ont vu leur chiffre d'affaires progresser. Les transporteurs ont assuré des rotations continues entre Antsiranana et Ramena. Les hébergements ont accueilli davantage de visiteurs. Pour de nombreux habitants, ce week-end a représenté plusieurs jours de revenus.

La régate démontre ainsi qu'un événement sportif peut devenir un véritable levier économique lorsqu'il s'appuie sur les ressources naturelles et culturelles d'un territoire.

L'après-midi de dimanche, après la course finale, a été consacré à la remise des récompenses. Chaque équipage a été applaudi. Au-delà des vainqueurs, l'organisation a tenu à saluer l'ensemble des participants qui ont contribué à la réussite de cette première édition.

Les lauréats des compétitions de « vakodrazana» et de « trotrobe », organisées parallèlement à la régate, ont également été distingués. Un choix qui traduit la volonté de faire de cette manifestation une véritable célébration des traditions locales, où patrimoine maritime et culturel avancent de concert.

« Ce n'est pas un hasard si la région Diana bénéficie du vent et de la mer. C'est une bénédiction que Dieu nous a accordée. À nous de transformer cette richesse naturelle en véritable moteur de développement », a lancé le directeur des affaires générales de la région lors de sa brève intervention. Il a saisi cette occasion pour inviter les collectivités, les opérateurs économiques et les acteurs du tourisme à mieux valoriser les atouts exceptionnels de la région.