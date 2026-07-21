Madagascar: Marchandise en Dépot - La direction des Douanes vend aux enchères plusieurs lots

Les magasins de dépôt du Bureau des Douanes d'Antananarivo à Antanimena vont s'ouvrir au public. Plusieurs lots de marchandises actuellement entreposés dans ces locaux vont être cédés aux enchères publiques. « Cette vente aux enchères permet de gérer les marchandises en dépôt, de libérer les espaces de stockage et de valoriser les biens pouvant être légalement mis en vente », explique la Direction générale des Douanes, hier.

Au total, 118 lots de marchandises sont proposés aux enchères publiques. Il y a des motos, un véhicule 4x4, des vêtements, des batteries pour voitures, des livres. La liste complète des articles, ainsi que la mise à prix minimale et les conditions de participation, sont consultables sur les panneaux d'affichage de tous les bureaux des Douanes de Madagascar et sur le site web www.douanes.gov.mg.

« Ce sont les marchandises importées qui n'ont pas été retirées par leur propriétaire dans les délais prévus (généralement deux mois après leur mise en dépôt). Ce sont également des biens saisis pour infraction douanière puis devenus vendables conformément à la loi (après confiscation, transaction ou autre procédure prévue) », selon les explications.

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Il est encore possible pour un propriétaire de récupérer ses marchandises inscrites aux enchères, à condition d'agir avant la vente finale. Il devra pour cela se mettre en règle avec la Douane en réglant ses droits de douane ainsi que les frais et pénalités associés.

Cette vente se déroulera du lundi 10 août 2026 au jeudi 13 août, avec visite des lots et paiement d'un acompte les deux premiers jours.