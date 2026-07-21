Madagascar: Santé - CureSureMedico ouvre un hub de coordination à Ivandry

CureSureMedico a inauguré samedi son nouveau siège à Ivandry. Active depuis 2023 dans l'accompagnement des patients malgaches vers des soins spécialisés à l'étranger, CureSureMedico a déjà accompagné plus de cent patients et présenté un système de triage médical destiné à évaluer la pertinence des évacuations sanitaires internationales.

CureSureMedico (CSM) a officiellement inauguré son nouveau siège à Ivandry, samedi, en présence de représentants du secteur de la santé, de partenaires institutionnels et de Mohit Kumar, chargé d'affaires par intérim à l'Ambassade de l'Inde à Madagascar.

L'entreprise a profité de cette cérémonie pour présenter un système numérique de gestion des évacuations sanitaires internationales ainsi qu'un dispositif de triage clinique baptisé CAT (Case Triage). Selon ses responsables, ce mécanisme permet d'analyser le dossier médical d'un patient avant toute décision de transfert à l'étranger.

Coopération sanitaire

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'après les données communiquées par la direction, plus de 100 patients ont été accompagnés depuis le lancement des activités en 2023, avec une hausse marquée de la demande au cours des dix-huit derniers mois. L'oncologie représente plus de 60 % des cas traités, devant la cardiologie interventionnelle, la neurologie et l'orthopédie complexe.

Le directeur des opérations de CureSureMedico, Fanantenana Joseph Jérôme, a indiqué que le dispositif CAT permet également d'éviter certains déplacements jugés non nécessaires. L'entreprise estime qu'environ 15 % des dossiers analysés ne nécessitent finalement pas de prise en charge à l'étranger, soit parce qu'une stabilisation préalable est requise, soit parce qu'une solution thérapeutique adaptée existe à Madagascar.

Le nouveau système numérique doit aussi centraliser les comptes rendus médicaux et les recommandations thérapeutiques afin de faciliter le suivi des patients à leur retour dans le pays. C'est pourquoi CureSureMedico collabore avec des médecins référents issus des CHU et du secteur privé pour assurer la continuité des soins.

Lors de son intervention, Mohit Kumar, représentant de l'ambassade de l'Inde, a souligné le renforcement de la coopération sanitaire entre Madagascar et l'Inde. Il a également annoncé la tenue de Sanjeevani 2026, un rendez-vous consacré aux partenariats dans le domaine des services de santé, prévu en septembre prochain en Inde.