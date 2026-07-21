Afrique: Diplomatie - Les émissaires appellent au dialogue

Une mission conjointe de haut niveau de l'Union africaine (UA) et des Nations Unies (ONU) a séjourné à Madagascar du 12 au 19 juillet 2026. Conduite par l'ambassadeur Mohamed Idriss Farah, envoyé spécial du président de la Commission de l'UA, et Parfait Onanga-Anyanga, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU auprès de l'UA, la délégation a rencontré le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation, les membres du Gouvernement, les responsables des institutions ainsi que le Conseil chrétien des Églises de Madagascar (FFKM).

À l'issue de cette visite, les deux organisations ont salué la volonté des autorités malgaches d'engager rapidement un dialogue politique inclusif afin de parvenir à un consensus sur les réformes institutionnelles et de préparer des élections transparentes, crédibles et apaisées. Elles ont appelé l'ensemble des acteurs politiques et les forces vives de la Nation à participer à ce processus de manière responsable.

La mission s'est également dite préoccupée par les récents incidents sécuritaires survenus dans la capitale et en province, tout en réaffirmant son attachement au respect de l'État de droit. L'UA et l'ONU ont assuré leur disponibilité à accompagner Madagascar dans ses efforts en faveur de la stabilité, de la cohésion sociale et d'un retour à un ordre institutionnel consensuel.