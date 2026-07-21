Madagascar: Tennis - CAT U14 - Moïse Rafanoharantsoa en demi-finales doubles

Éliminé en simple, Moïse Rafanoharantsoa rebondit en double. Associé au Kényan Mundia Evans Gicheru, le jeune Malgache s'est qualifié avec autorité pour les demi-finales du tournoi CAT U14.

La meilleure performance malgache au tournoi CAT U14 (Leg 1) de Harare, au Zimbabwe, est venue du tableau du double. Moïse Rafanoharantsoa, associé au Kényan Mundia Evans Gicheru, a décroché son billet pour les demi-finales après une victoire nette en deux sets (6/2, 6/2). Une prestation convaincante qui confirme les ambitions du jeune Malgache dans cette compétition relevée.

En simple, le parcours de Moïse s'est, en revanche, arrêté en huitième de finale. Après avoir dominé le Zimbabwéen Tafara Tinevimbo au premier tour (6/1, 6/3), il n'a pas réussi à poursuivre sur son élan.

Chez les filles, Areyanna Raharinosy, 12 ans, a quitté le tournoi dès son entrée en lice après une défaite face à la Zimbabwéenne Cloé Hayes (0/6, 0/6). Malgré ce revers, cette première expérience au plus haut niveau régional constitue une étape importante dans sa progression.

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Effectué à titre privé sous la direction de l'entraîneur Dina Tahiry Razafimahatratra, ce déplacement vise deux objectifs : permettre à Areyanna d'acquérir de l'expérience internationale et offrir à Moïse l'occasion d'engranger de précieux points en vue du Championnat d'Afrique. Les deux jeunes raquettes poursuivent leur tournée jusqu'au 26 juillet sur les tournois CAT de Grade 2 et de Grade 1.