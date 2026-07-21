Madagascar: Pétanque - Tournois estivaux - Deux équipes nationales prennent le train en marche

21 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Un ouf de soulagement. Initialement attendu au début du mois de juillet, les deux équipes porte-fanions malgaches de la tournée estivale en France ont finalement pu s'envoler hier. Leur départ a dû être décalé de trois semaines en raison de l'attente de l'obtention de leurs visas.

La première triplette est composée des deux vainqueurs du Mondial La Marseillaise en 2025 : Lova Satamandimby Rakotoarisoa, Tiana Laurens Razanadrakoto, dit « Tonnerre », et du vice-champion du monde en 2024, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, alias « Baloty ». La seconde équipe est constituée de Tafita Angelo Andriamahandry, Steph James Bondy Rakotonirina et Jean Mickaël Ratolojanahary. Ces joueurs disputeront les tournois estivaux en terre française pendant deux mois, jusqu'au 20 septembre. Ils prendront le train en marche et devraient entamer leur participation dès ce week-end. Ils ont déjà raté sept tournois et auront encore une dizaine à jouer pendant les quelques semaines restantes.

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