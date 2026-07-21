Madagascar: Basketball - FIBA 3X3 nations league U23 - Les jeunes Ankoay s'inclinent d'entrée face à l'Égypte

Les sélections malgaches U23 ont débuté la FIBA 3x3 Nations League, disputée à Gaborone (Botswana) du 20 au 26 juillet, par deux courtes défaites face à l'Égypte. Les filles se sont inclinées 12 à 11, avant les garçons, battus 13 à 11. Les deux sélections malgaches ont échoué de peu.

Chez les filles, Madagascar a livré une rencontre très disputée avant de s'incliner sur le fil (11-12). Les garçons ont également fait jeu égal avec leurs adversaires. Après un début compliqué, menés sur le score de 1 à 5, les Ankoay garçons sont revenus dans le match et ont même pris l'avantage (7-6) à un peu plus de sept minutes du terme. Mais les Égyptiens ont repris les commandes (10-7), avant de résister au retour des Malgaches dans les dernières secondes pour s'imposer 13 à 11.

Malgré ces revers inauguraux, les deux équipes malgaches ont montré un visage prometteur face à l'une des meilleures nations africaines du 3x3. Elles tenteront de se relancer lors de leurs prochaines sorties afin de rester en course dans cette étape de la Nations League.