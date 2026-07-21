Madagascar: Évenement - Zay fait vivre l'héritage de Nary

La musique de Nary continue de résonner. Malgré la disparition de celui qui a marqué l'histoire du groupe Zay, durant la période de Covid-19, les membres assurent que son style musical leur a été transmis et qu'il continue de vivre à travers eux. C'est dans cet esprit que le groupe lancera les festivités marquant ses 30 ans de scène, lors d'un grand concert anniversaire organisé par SR Event, le 26 juillet, au Palais des Sports de Mahamasina.

Déjà à guichets fermés, le spectacle a suscité un tel engouement qu'un espace spécial, baptisé « Passy Hihaona », a été aménagé afin de répondre aux nombreuses demandes des fans.

Cette soirée marquera le début d'une célébration qui se prolongera pendant une année entière. Placé sous le thème de l'émotion et de la nostalgie, le concert sera divisé en trois parties et réservera plusieurs surprises au public, au-delà des traditionnels artistes invités. La sonorisation sera assurée par Ivenco. Pour cet anniversaire, le groupe a choisi de proposer un véritable best of. « Nous avons eu beaucoup de mal à sélectionner les chansons, car nous voulions toutes les interpréter tellement chacune porte une émotion particulière», confie Malala.

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Créé il y a trente ans, le groupe a connu plusieurs formations. Parmi les fondateurs, trois membres sont toujours présents aujourd'hui. Après la disparition de Nantenaina en 2001, le groupe a dû faire face à une nouvelle épreuve avec le décès de Nary, puis celui de Micka.

Aujourd'hui, le groupe Zay compte six membres : Malala, Haingo, Mamy et Miora, tandis que Tovo a rejoint la formation quelques années après sa création. Artie est venu compléter l'effectif en 2018. Au fil de son parcours, Zay a publié sept albums, ainsi que plusieurs singles devenus populaires sans figurer sur un album. Le groupe a également collaboré avec de nombreuses maisons de production et grandes entreprises, tout en multipliant les tournées à Antananarivo, dans les régions et en Europe.

Pour Malala, la disparition de Nary a laissé un vide immense, mais son héritage demeure intact. « Le groupe a vraiment connu un grand vide, car nous avons perdu notre leader. Personne ne remplacera Nary. Mais ce qu'il nous a transmis est resté vivant. Son style musical a été transmis et il ne changera pas. Heureusement, le concert des 25 ans lui a permis de transmettre cette identité musicale. »

Les membres poursuivent aujourd'hui cette mission avec le même état d'esprit. Plusieurs nouvelles chansons sont écrites collectivement, certaines à partir d'idées, de textes ou de mélodies laissés par Nary.

« Nous réfléchissons chaque jour à la meilleure manière de faire vivre cet héritage », explique Malala.

Le groupe garde également un souvenir marquant de sa première montée sur scène à Toamasina, aux côtés de Poopy. L'émotion était forte, d'autant que le public connaissait déjà «Tsy andriko», leur premier succès. « Tout s'est construit simplement, grâce à l'amour que le public porte au groupe. C'est à la fois une bénédiction et une passion pour la musique», souligne Haingo, membre du groupe.