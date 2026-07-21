Madagascar: Farafangana- Un festival valorise les richesses de l'Atsimo Atsinanana

Faire rayonner les talents, le patrimoine et les richesses de l'Atsimo Atsinanana. C'est l'ambition du Farafangana Festival 2026, officiellement lancé par Telo Troky Vibration. Prévu les 1er et 2 août à La Résidence de Farafangana, l'événement veut devenir un rendez-vous annuel incontournable, capable de rassembler la population autour d'un projet culturel, artistique et humain.

Le public découvrira une programmation riche: les traditions locales, le vakodrazana, l'artisanat, les paysages et les rythmes de l'Atsimo Atsinanana seront mis à l'honneur, avec un carnaval, une course de pirogues, une course de motos, des performances artistiques, du volley-ball, un concours de tenue traditionnelle, des ateliers, des tables rondes, des animations scéniques, des concerts et une exposition de produits locaux. Une conférence-débat sur le développement durable dans l'Atsimo Atsinanana sera également organisée le 1er août autour de l'entrepreneuriat, de la gouvernance et du développement local.

La programmation réunira des artistes reconnus comme Oladad, Majesty, Shekba et Fayamash, accompagnés de plusieurs talents locaux. Le choix des invités traduit la volonté de représenter la diversité régionale, avec notamment Majesty venu de Manakara, Fayamash de Vohipeno et Oladad représentant Fianarantsoa.

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Pour Maritra Manjaka, coordinateur général, ce projet est l'aboutissement d'un rêve porté depuis six ans. « En tant qu'artiste originaire de l'Atsimo Atsinanana, j'ai constaté que beaucoup de talents de la région manquaient d'opportunités. Ce festival est une manière de leur offrir une véritable scène pour montrer leur créativité », souligne-t-il.

Installée au bord de la mer, la scène principale profitera du cadre naturel de Farafangana. Pour Olivia Rakotoarimalala, coordinatrice des partenariats et de la communication, « Farafangana reste peu exposée à l'échelle nationale alors qu'elle possède un fort potentiel : c'est un foyer musical, un territoire agricole important et une destination touristique à découvrir ».

Les organisateurs espèrent accueillir près de 20 000 personnes. L'équipe technique de Be Bose assurera la scène, les lumières, le son et les effets techniques pour offrir un spectacle inédit dans la région.