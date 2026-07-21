Madagascar: Ambohimamory - Des commerçants subissent des escroqueries

21 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une série de plaintes enregistrées par la brigade de gendarmerie d'Itaosy et le poste d'Ambohimamory depuis le 15 juillet a révélé un vaste système d'escroqueries visant des commerçants de produits agricoles.

La personne mise en cause procédait toujours de la même manière. Elle publiait des annonces sur les réseaux sociaux, se présentait comme acheteuse de riz, de café, de maïs ou d'arachides, versait uniquement les frais de transport, fixait une date pour le paiement du reste, puis disparaissait en coupant tout contact.

Les pertes recensées sont énormes. Elles comprennent 101 sacs de farine évalués à 12,8 millions d'ariary, du café estimé à 12 millions, des arachides à 15 millions, 60 sacs de riz à 5,8 millions, du pois de cap à 42 millions, trois tonnes de riz à 5 millions, 150 tonnes de maïs à près de 67 millions et 477 kilos de maïs à 3,4 millions. Le préjudice total dépasse les 163 millions d'ariary.

La suspecte a été arrêtée le 15 juillet à Ankadimbahoaka et mise en garde à vue. Le défèrement était prévu hier, mais de nouveaux plaignants continuent de se manifester, selon les informations reçues.

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