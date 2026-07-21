Afrique: Classement FIFA - L'Espagne retrouve le sommet, la RDC gagne cinq places

La Fédération internationale de football Association ( FIFA) a rendu public le classement mondial du mois de juillet ce lundi 20 juillet 2026. Sacrée championne du monde au terme de la Coupe du monde 2026, l'Espagne a repris la première place du classement mondial publié à l'issue de la compétition. Les champions du monde détrônent ainsi l'Argentine, qu'ils ont battue sur le score de 1-0 lors de la finale de la Coupe du monde 2026, disputée dimanche dans le New Jersey, aux États-Unis.

L'Argentine a perdu une place et occupe désormais la 2e position, devant la France, qui conserve sa 3e place malgré sa défaite lors du match pour la troisième place face à l'Angleterre, laquelle garde également la 4e position. Le Brésil devient 5e, devant le Maroc, 6e au monde et premier pays africain au classement. Le Portugal a perdu deux places et occupe la 7e position, devant la Belgique, 9e, et le Mexique, 10e.

Pour sa part, la RDC gagne cinq places et occupe désormais la 41e position mondiale ainsi que la 7e place en Afrique. Une performance que les Léopards doivent à leur parcours lors de la Coupe du monde 2026.

Lors de cette compétition, la RDC a d'abord fait match nul (1-1) face au Portugal, avant de s'incliner contre la Colombie (1-2), puis de battre l'Ouzbékistan (3-1). Elle a finalement été éliminée par l'Angleterre sur le score de 2-1.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du côté africain, plusieurs sélections enregistrent des avancées notables. L'Égypte progresse de cinq places pour atteindre le 24e rang mondial. L'Afrique du Sud grimpe de six places, tandis que le Ghana en gagne huit.

En revanche, certaines nations connaissent un recul important. La Turquie perd cinq places et descend à la 27e position. La Corée du Nord recule de sept rangs pour se retrouver 32e. Le Panama et la République tchèque enregistrent respectivement des baisses de dix et huit places, tout en conservant leur présence dans le Top 50 mondial.

La Tunisie, qui chute de douze places pour se retrouver 57e, ainsi que l'Ouzbékistan, désormais 60e après une perte de dix rangs, quittent le Top 50.

À l'échelle continentale, l'Amérique du Sud compte désormais neuf représentants parmi les 50 premières équipes mondiales. L'UEFA conserve 25 places dans ce groupe, tandis que la Confédération africaine de football voit son nombre de représentants passer à huit. L'Asie en compte désormais quatre, tout comme la CONCACAF. L'Océanie, quant à elle, reste absente du Top 50.

Voici le Top 10 africain :

Maroc (6e au monde)

Sénégal (18e au monde)

Égypte (24e au monde)

Nigeria (26e au monde)

Algérie (29e au monde)

Côte d'Ivoire (31e au monde)

RDC (41e au monde)

Cameroun (43e au monde)

Mali (53e au monde)

Afrique du Sud (54e au monde)