Congo-Kinshasa: Au pays, la Fondation GRAME dote 200 femmes de compétences et kits métiers pour booster le micro-entrepreneuriat

21 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Environ 200 femmes et jeunes filles venues de plusieurs communes de Kinshasa ont bénéficié, dimanche 19 juillet, d'une formation renforcée en entrepreneuriat et éducation financière.

Initiée par la Fondation Grâce à ma mère (GRAME), cette démarche vise à parachever un cycle d'apprentissage gratuit couvrant des filières pratiques telles que la coupe-couture, l'esthétique-maquillage et la transformation agroalimentaire.

Lors de la cérémonie de clôture, les participantes ont reçu leurs brevets ainsi que des kits d'installation destinés à lancer leurs activités socio-économiques.

L'objectif central de ce programme est de structurer le potentiel des Congolaises, souvent reléguées à l'économie de débrouillardise, pour en faire des actrices du tissu économique de la capitale.

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Du secteur informel à la gestion d'entreprise viable

Pendant cette session d'intensification, les bénéficiaires ont été initiées aux compétences clés de la gestion d'affaires :

Apprentissage des mécanismes d'épargne, d'octroi de crédit, de calcul des coûts et de négociation commerciale.

Prise en main d'outils de gestion modernes comme le Business Model Canvas (BMC) pour structurer une idée commerciale informelle en micro-entreprise rentable.

Pour la présidente de la Fondation GRAME, Julie Nsuele, l'enjeu dépasse le cadre de la simple réinsertion : il s'agit d'extraire durablement ces femmes des logiques de pure subsistance. En leur fournissant à la fois le savoir-faire technique, la culture financière et le matériel de démarrage, l'organisation entend leur donner les moyens de bâtir une véritable autonomie financière et de subvenir durablement aux besoins de leurs familles.

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