Congo-Kinshasa: Ouverture de la 26e édition du Festival national de Gungu

Le stade Mufila de Gungu, situé à 657 km de Kinshasa, dans la province du Kwilu, accueille ce mardi 21 juillet l'ouverture de la 26e édition du Festival national de Gungu (FESNAG).

Placé sous le thème « Plaidoyer des cultures pour la paix et le développement de la République démocratique du Congo », le FESNAG s'étendra sur six jours, dont quatre journées de festivités à Gungu, suivies de deux journées de clôture à Kikwit, dans la même province.

Cette édition ambitionne de réaffirmer la culture comme un levier central de cohésion sociale et de dialogue intercommunautaire dans la région.

« Ce thème traduit notre conviction que la culture constitue un puissant levier de cohésion nationale, de dialogue entre les communautés et de développement durable », a déclaré le coordinateur du FESNAG, Célestin Faso Mushigo, en marge de l'ouverture de cet événement culturel majeur.

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Le festival va rassembler près d'un millier de participants venus de la RDC et d'autres pays, dont des membres des institutions publiques, des autorités traditionnelles, des artistes, des scientifiques, des opérateurs économiques et culturels, ainsi que des chefs spirituels, selon les organisateurs.

Le FESNAG espère également accueillir près de 20 000 spectateurs par jour dans un stade à ciel ouvert, preuve de l'engouement populaire que suscite cette manifestation culturelle, estime Célestin Faso Mushigo.

« Le programme comprendra des productions de danses traditionnelles, des prestations musicales, des démonstrations de rites et rituels traditionnels, des séances de palabres africaines animées par les autorités traditionnelles, des balades touristiques ainsi qu'un colloque scientifique », précise-t-il.

Grâce à cette mobilisation d'envergure, le FESNAG entend faire vibrer la province du Kwilu au rythme des arts traditionnels, tout en offrant un cadre d'échanges pour la promotion de la paix et du développement durable.