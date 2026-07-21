Congo-Kinshasa: Moanda - La baleine a n'a pas été dépiécé

Une image largement relayée sur les réseaux sociaux affirme que le vice-Premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, tenant une part de viande de la baleine échouée à Muanda (Kongo-Central).

Après vérification par Les Faits sont Sacrés, cette photo est fausse. Une recherche d'image inversée a permis de retrouver le cliché original, pris lors de la visite du ministre sur le site de l'échouage.

Contacté par Radio Okapi, le directeur provincial de l'ICCN au Kongo-Central, De Dieu By'Ayombe, a confirmé que la baleine a été entièrement enterrée, sans n'être découpée ni distribuée. Cliquez ici :