Cote d'Ivoire: Guibéroua, Galébré et Dignago - Un investissement de 3 milliards de Fcfa pour renforcer l'accès aux soins

Les populations des sous-préfectures de Guibéroua, Galébré et Dignago bénéficieront bientôt d'infrastructures sanitaires modernes. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a lancé, le vendredi 17 juillet 2026, un important programme d'investissement estimé à 3 milliards de Fcfa, marqué par la remise de trois ambulances et la pose de la première pierre de plusieurs infrastructures sanitaires.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de transformation et de modernisation du système de santé engagée par le gouvernement ivoirien. Elle vise à rapprocher davantage les services de santé des populations et à améliorer significativement la qualité des soins dans ces localités du département de Gagnoa.

À l'occasion de cette cérémonie, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a exprimé la reconnaissance des populations bénéficiaires. Elle a salué un projet, qui traduit l'engagement constant des autorités ivoiriennes en faveur de l'amélioration du bien-être des citoyens, notamment dans les zones rurales.

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Le ministre Pierre N'Gou Dimba a, pour sa part, souligné la portée de ces investissements qui contribueront à renforcer le maillage sanitaire du pays. Selon lui, le développement d'infrastructures adaptées demeure un levier essentiel pour garantir à tous les Ivoiriens un accès équitable à des soins de qualité.

Le programme prévoit la construction de centres de santé intégrés, de blocs opératoires, de logements destinés au personnel médical ainsi que la réalisation de forages. Il comprend également l'acquisition d'équipements médicaux de dernière génération destinés à améliorer les capacités de prise en charge des patients.

Dans le même élan, trois ambulances ont été officiellement remises aux sous-préfectures de Guibéroua, Galébré et Dignago. Ces véhicules permettront de renforcer le dispositif d'évacuation sanitaire et d'assurer une prise en charge plus rapide des urgences médicales.

« La santé constitue un pilier fondamental du développement humain et économique. Investir dans ce secteur, c'est investir dans l'avenir de notre nation », a affirmé le ministre de la Santé, réitérant la volonté du gouvernement de poursuivre les efforts engagés pour rendre le système sanitaire ivoirien plus performant et plus accessible.