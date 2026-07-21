Afrique de l'Ouest: Traitement de l'information financière - La BCEAO s'ouvre aux médias pour un discours plus qualitatif et pédagogique

Finis le jargon hermétique et les analyses financières indéchiffrables ! En choisissant de former les journalistes de l'Umoa aux subtilités de sa politique monétaire, les 20, 21 et 22 juillet, à son siège de Dakar, l'institution régionale d'émission fait le pari de la clarté. Un tournant stratégique pour rapprocher la haute finance du citoyen lambda.

À l'heure où l'actualité économique et financière se complexifie, tout en devenant de plus en plus déterminante dans le quotidien des populations africaines, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest (Bceao) mise sur la pédagogie. Ce type d'information exige, en effet, beaucoup de clarté.

Ainsi, à son initiative, les professionnels de l'information des huit pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa) (une quinzaine de journalistes) sont réunis, depuis le 20 juillet, à son siège de Dakar, pour une immersion au coeur de la régulation financière.

Objectif affiché : outiller les journalistes afin qu'ils rendent la politique monétaire de la Bceao plus accessible et plus compréhensible pour le citoyen lambda.

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À l'ouverture du séminaire, le secrétaire général de la Bceao, Habib Thiam, a insisté sur la volonté de l'institution d'émission de faire des professionnels des médias de véritables relais d'une information économique de qualité, capables de traduire les chiffres bruts en analyses compréhensibles par tous. « Votre rôle est essentiel dans notre stratégie de communication. Par votre capacité à décrypter, expliquer et rendre accessibles des sujets parfois complexes, vous contribuez à la diffusion d'une information économique et financière de qualité », a-t-il souligné.

Finis donc la langue de bois et le jargon financier difficile d'accès, qui ne sont pas sans conséquences : désinformation, mésinformation et incompréhension des mécanismes financiers. Or, derrière les portes closes de la Bceao, au siège comme dans les agences nationales, se prennent des décisions qui influencent le quotidien de millions de citoyens.

La vision de l'institution est désormais claire : être une Banque centrale innovante et résiliente, au service des populations et du développement durable des économies de l'Union. « La concrétisation de cette vision s'accompagne d'une approche de communication davantage fondée sur la proactivité et la proximité. L'objectif est de mieux faire connaître les missions de la Banque centrale, d'expliquer ses décisions et de favoriser une meilleure compréhension des enjeux économiques, monétaires et financiers qui touchent directement nos concitoyens », a ajouté Habib Thiam.

Cette session de formation, la deuxième du genre après celle organisée en 2013, traduit, selon la directrice adjointe de la communication de la Banque centrale, Sybille Adélaïde Hounsa, la volonté de l'institution de renforcer le dialogue avec les médias de l'Union et d'établir un cadre d'échanges fructueux et pérenne.

Créée en 1962, la Bceao, rappelons-le, est l'institution d'émission commune aux huit États membres de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa) : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ses missions consistent notamment à définir et à mettre en oeuvre la politique monétaire au sein de l'Umoa, à veiller à la stabilité du système bancaire et financier de l'Union et à gérer les réserves officielles de change des États membres.

Elle exerce ses missions dans un environnement en constante mutation, marqué par des défis géopolitiques, économiques, financiers et sécuritaires, ainsi que par l'évolution exponentielle des technologies et l'intensification de la digitalisation. « Dans ce contexte, la Banque centrale doit poursuivre l'adaptation de ses politiques et de ses modes d'intervention, tout en veillant à rendre son action plus accessible et mieux comprise par les parties prenantes », a insisté Habib Thiam.

Cadre d'échanges directs avec les experts de l'institution, ce séminaire permettra d'aborder plusieurs thématiques au coeur des priorités de la Bceao. Sont, entre autres, au menu des échanges, la politique monétaire, la stabilité financière, le système bancaire de l'Umoa, le financement des économies, la digitalisation et les services financiers numériques, l'inclusion et l'éducation financières.

Une attention particulière sera également accordée aux évolutions des systèmes de paiement et à leur interopérabilité qui, selon Habib Thiam, constituent des enjeux majeurs de la transformation de l'écosystème financier de l'Union.

À côté des travaux en salle, ce séminaire permettra aux participants de mieux connaître l'histoire et le patrimoine de l'institution, à travers la projection du film commémoratif de son 60e anniversaire et une visite guidée du Musée de la monnaie de la Bceao. La rencontre se poursuivra par une séance de présentation du rapport annuel 2025 de la Bceao, prévue le mercredi 22 juillet 2026.