Cote d'Ivoire: Formation technique - La coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et Daikin se consolide

Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, a accordé une audience, le lundi 20 juillet 2026, à une délégation de Daikin Japon, conduite par Izumi Naoki, Manager Africa Group.

Cette visite, selon une publication du ministère de l'Éducation nationale, s'inscrit dans le cadre du suivi du partenariat liant le ministère à cette entreprise spécialisée dans les technologies du froid, de la climatisation et de la domotique.

La rencontre a été l'occasion, pour les deux parties, d'évaluer les avancées enregistrées depuis le lancement du programme de formation aux métiers du froid et de la climatisation.

Les résultats présentés témoignent d'une dynamique positive, avec dix cohortes de 25 apprenants formées en l'espace de deux ans. Au-delà de la Côte d'Ivoire, cette initiative bénéficie également à plusieurs pays de la sous-région, notamment le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau.

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Dans la perspective de renforcer l'impact de cette coopération, des réflexions ont été engagées sur l'extension du programme à d'autres zones du pays, notamment Bouaké et San Pedro.

Cette expansion devrait être réalisée avec l'appui de Fox Cooling CI, partenaire local de Daikin, afin d'accompagner la montée en compétences des jeunes dans des secteurs porteurs et à forte demande.

Saluant la qualité de la collaboration entre les deux institutions, le ministre N'Guessan Koffi a relevé l'importante contribution de Daikin, à travers la formation continue des enseignants, la modernisation des plateaux techniques, le transfert de compétences sur les nouvelles technologies, ainsi que la promotion de solutions innovantes en domotique.

Au regard des performances enregistrées au terme de cette phase pilote, le ministre a plaidé pour une actualisation de la convention de partenariat afin de donner un nouvel élan à cette coopération stratégique.

Il a par ailleurs souligné que l'expérience ivoirienne constitue aujourd'hui un modèle de référence en Afrique, attirant l'attention de plusieurs pays souhaitant s'inspirer de cette approche pour le développement de la formation technique et professionnelle.