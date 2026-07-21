Tunisie: Rentrée scolaire 2026-2027 - Lotfi Riahi appelle à une liste unifiée des fournitures afin de réduire les dépenses

Le Président de l'Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur (OTIC), Lotfi Riahi, a affirmé ce mardi 21 juillet que parler dès à présent des préparatifs de la rentrée scolaire n'a rien de prématuré. Il a rappelé que l'organisation a lancé depuis peu une campagne nationale intitulée « Une rentrée scolaire aux couleurs de la Tunisie », visant à encourager l'achat de produits locaux et à alléger la facture des ménages.

Intervenant à la radio, le Président de l'OTIC a expliqué que cette initiative s'inscrit dans une démarche nationale de soutien aux entreprises tunisiennes et de préservation des emplois. Elle vise également à freiner l'importation de fournitures scolaires, en particulier les articles d'origine inconnue ou ceux importés alors que des alternatives locales de qualité existent.

Lotfi Riahi a insisté sur la nécessité d'adopter une liste unifiée des fournitures sur l'ensemble du territoire national. Cette liste devrait englober tous les articles nécessaires, et non pas se limiter aux seuls manuels et cahiers. Selon lui, une telle harmonisation permettrait d'alléger la charge financière des parents et de réduire les inégalités entre élèves. Il a par ailleurs appelé à interdire l'exigence de fournitures supplémentaires non prévues par les listes officielles fixées par le ministère de l'Éducation.

Le Président de l'OTIC a, en outre, salué la décision du ministère du Commerce d'interdire la vente de livres et de fournitures scolaires au sein même des établissements d'enseignement privés, estimant qu'imposer aux parents l'achat d'ouvrages spécifiques dans ces structures constituait un surcoût injustifié. En contrepartie, il a appelé à un encadrement plus strict du secteur de l'enseignement supérieur privé et au plafonnement des frais d'inscription universitaire, qu'il a qualifiés de très élevés.

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Consommer tunisien pour préserver le pouvoir d'achat

Concernant le calendrier des achats, Lotfi Riahi a affirmé que le moment le plus opportun pour acquérir les fournitures reste la période suivant la publication des listes officielles par le ministère, évitant ainsi aux familles des dépenses superflues.

Le responsable a également souligné l'importance de garantir la disponibilité du cahier subventionné, saluant les efforts de la Société nationale de cellulose et de papier alfa (SNCPA) pour fournir les quantités requises, contribuant ainsi à la maîtrise des coûts.

Il a rappelé que la rentrée scolaire a enregistré ces dernières années une hausse des coûts comprise entre 15 et 18 % par an. Toutefois, l'adoption d'une liste unique pour les manuels et les cahiers a permis de freiner cette escalade. Selon ses estimations, généraliser cette mesure à l'ensemble des fournitures pourrait faire chuter la facture globale de près de 20 % par rapport à l'année dernière. Il a ajouté que la fixation de prix plafonds pour les cartables, les tabliers et autres articles scolaires constituerait un levier majeur pour protéger le pouvoir d'achat des ménages.

Le président de l'OTIC a conclu en réitérant l'urgence de soutenir la production nationale et de lutter contre les importations anarchiques, rappelant que le développement d'une industrie locale de la fourniture scolaire constitue un choix économique et social stratégique, garant d'emplois et de sérénité pour les familles tunisiennes.