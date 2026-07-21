Tunisie: Coupures d'électricité - Les lourdes pertes subies par les restaurateurs

21 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le Président de la chambre nationale des restaurateurs, Islem Chaabane, a appelé la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) à informer au préalable les professionnels des horaires et des zones concernés par les coupures de courant, afin de permettre aux établissements de prendre les précautions nécessaires.

Dans une déclaration à la Radio Nationale, le Président de la chambre a souligné que le secteur de la restauration a subi de lourdes pertes en raison de la répétition des pannes d'électricité au cours de la période récente.

Il a précisé que ces interruptions de courant ont entraîné la détérioration de quantités importantes de denrées alimentaires -- notamment des fromages, des viandes et des poissons -- sans compter les dégâts matériels causés aux équipements électriques.

Islem Chaabane a, par ailleurs, tiré la sonnette d'alarme, ajoutant que la persistance de ces coupures a contraint plusieurs établissements à fermer leurs portes.

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