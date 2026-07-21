Tunisie: Le géant allemand BHS Tabletop prévoit un investissement de 40 millions de dinars au pays

Le groupe allemand BHS Tabletop AG, spécialisé dans la fabrication d'articles de table en céramique haut de gamme, projette de réaliser un investissement d'environ 40 millions de dinars en Tunisie, avec la création prévue de plus de 500 emplois directs dans une première phase.

L'annonce a été faite mardi 21 juillet lors d'une rencontre entre Slah Zouari, ministre de l'Équipement et de l'Habitat chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, et Jens Becker, directeur exécutif de BHS Tabletop, au siège du ministère, en présence de plusieurs hauts responsables du département.

Au cours de cette réunion, le responsable allemand a présenté les activités du groupe ainsi que les grandes lignes de son programme d'investissement en Tunisie. Le projet, dont le montant est estimé à près de 40 millions de dinars, devrait générer, dès sa première phase, plus de 500 nouveaux postes d'emploi.

Selon les informations communiquées, l'unité projetée devrait entrer en exploitation en 2028.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Salah Zouari a assuré que le ministère et ses différentes structures mettront en place les mécanismes nécessaires d'accompagnement, de soutien et de coordination avec les administrations et organismes concernés, afin de faciliter la réalisation du projet dans les meilleures conditions et conformément au calendrier prévu.

Un groupe historique présent dans 140 pays

Fondé en 1814, le groupe BHS Tabletop AG figure parmi les principaux acteurs allemands et internationaux dans le domaine de la fabrication d'articles de table en porcelaine et en céramique de haute qualité.

L'entreprise revendique une production annuelle dépassant 20 millions de pièces, distribuées dans 140 pays à travers le monde.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer l'attractivité industrielle de la Tunisie et à attirer davantage d'investissements étrangers, notamment dans les secteurs manufacturiers à forte valeur ajoutée.