Tunisie: ARP - Des députés exigent une séance plénière sur le problème des coupures d'électricité

Plusieurs membres de l'ARP ont déposé, ce mardi, une pétition réclamant la programmation en urgence d'une séance plénière de dialogue. Cette initiative vise à auditionner la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie sur la crise des coupures de courant remarquables et répétées qui touchent différentes régions du pays.

Dans le texte de la pétition enregistrée au bureau d'ordre central du Parlement, les parlementaires ont souligné que ces interruptions constituent désormais une réelle source d'inquiétude. Elles perturbent gravement la vie quotidienne des citoyens ainsi que le fonctionnement des établissements économiques, sanitaires, administratifs et éducatifs, le tout dans un contexte de fortes chaleurs.

Les signataires demandent des explications sur les causes réelles de ces pannes à répétition et sur l'état de préparation du réseau de production, de transport et de distribution face aux pics de consommation estivaux. Ils s'interrogent également sur le volume des investissements alloués à la modernisation et à la maintenance du réseau, ainsi que sur les mesures d'urgence prévues pour éviter la récurrence de ces incidents.

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Enfin, le document appelle le gouvernement à faire preuve de transparence en informant l'opinion publique des plans d'action envisagés. Tout en réaffirmant leur soutien aux agents et cadres de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG), les députés refusent de faire porter à ces derniers la responsabilité de dysfonctionnements découlant principalement des choix politiques, des orientations publiques et du niveau d'investissement dans ce secteur stratégique.