Tunisie: Nejia Gharbi, DG de la CDC, - 'Il y a les financements, il y a le potentiel, l'enjeu est maintenant d'accélérer'

La Tunisie dispose aujourd'hui de nouveaux leviers de financement pour accompagner la croissance de son écosystème d'innovation et de startups. À l'occasion de la 3e édition du Tunisia Global Forum, organisée par l'Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE) sous le thème "Bâtir l'avenir à l'ère de l'intelligence artificielle", la directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Nejia Gharbi, a mis en avant les programmes engagés pour soutenir les entreprises innovantes et renforcer le lien entre la diaspora tunisienne et l'écosystème entrepreneurial national.

Dans une déclaration accordée à La Presse de Tunisie, Nejia Gharbi a indiqué que la CDC a déjà financé 10 fonds d'investissement dédiés aux startups dans le cadre du fonds de fonds Anava, doté actuellement d'une taille de 60 millions d'euros.

Grâce à ce mécanisme, 70 startups tunisiennes ont bénéficié jusqu'à présent de financements, à travers le fonds de fonds Anava et les différents fonds d'investissement créés dans ce cadre.

Anava : un outil pour structurer l'écosystème des startups

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Lancé dans le cadre du programme Startups & PME Innovantes, le fonds de fonds Anava constitue l'un des principaux instruments publics destinés à renforcer le financement des entreprises innovantes en Tunisie.

Selon Nejia Gharbi, l'un des éléments marquants de cette initiative réside dans l'implication de la diaspora tunisienne, plusieurs sociétés de gestion et fonds d'investissement ayant été créés par des compétences tunisiennes établies à l'étranger.

Ces fonds ont notamment vocation à accompagner des startups évoluant dans des secteurs à fort potentiel, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et des technologies avancées.

La responsable a cité notamment la création d'un fonds spécialisé dans la deep tech, destiné à soutenir des projets technologiques à forte valeur ajoutée.

Des financements internationaux pour renforcer l'innovation

La directrice générale de la CDC a également détaillé les différents financements mobilisés pour soutenir le programme Startups & PME Innovantes.

Elle a indiqué qu'un financement de 75 millions de dollars accordé à l'État tunisien par la Banque mondiale est dédié à ce programme. À cela s'ajoutent une contribution directe de la KfW de 20 millions d'euros, ainsi qu'une contribution de 15 millions d'euros de l'Union européenne actuellement en cours de finalisation.

La CDC bénéficie également d'un financement de la GIZ, dans le cadre du programme Flywheel, destiné à soutenir les startups et l'écosystème de l'innovation, pour un montant de 2 millions d'euros.

Pour Nejia Gharbi, l'enjeu ne consiste pas uniquement à mobiliser des financements, mais également à accompagner l'ensemble de l'écosystème autour des startups afin de favoriser leur développement, leur structuration et leur croissance.

La diaspora tunisienne au coeur du développement de l'innovation

Au-delà des mécanismes financiers, la responsable de la CDC a insisté sur l'importance du rôle de la diaspora tunisienne dans l'accompagnement de l'innovation en Tunisie.

Elle a évoqué le projet Watani, soutenu par des financements de l'Agence française de développement (AFD), qui vise à renforcer les liens entre les compétences tunisiennes à l'étranger et l'écosystème entrepreneurial national.

Ce projet prévoit notamment la mise en place d'une plateforme destinée à faciliter la connexion entre la diaspora, les startups et les projets d'investissement en Tunisie, tout en permettant de mobiliser l'épargne de la diaspora et de l'orienter vers des projets économiques créateurs de valeur.

"Il s'agit de construire un lien vivant entre la diaspora tunisienne à l'étranger et l'écosystème de l'innovation en Tunisie", a expliqué Nejia Gharbi, estimant que cette dynamique pourrait accélérer le développement des startups tunisiennes en phase de structuration ou de croissance.

L'intelligence artificielle comme nouveau terrain d'opportunités

Dans le contexte du Tunisia Global Forum, consacré cette année aux enjeux de l'intelligence artificielle, la CDC considère les startups technologiques comme un acteur majeur de la transformation économique.

Pour Nejia Gharbi, les financements disponibles, combinés aux compétences tunisiennes et à l'ouverture sur la diaspora, doivent permettre à la Tunisie de renforcer son positionnement dans les secteurs innovants et de créer davantage de valeur autour des nouvelles technologies.

À travers Anava, les programmes d'appui aux startups et les initiatives de mobilisation de la diaspora, la CDC entend ainsi contribuer à bâtir un écosystème capable d'accompagner les entreprises tunisiennes innovantes dans leur développement national et international.