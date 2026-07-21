Tunisie: Président de l'Université de Tunis El Manar - « Notre objectif est d'atteindre le top 500 mondial »

Le Président de l'Université de Tunis El Manar, Moez Chafra, a affirmé ce mardi 21 juillet 2026 que l'établissement ambitionne de se hisser parmi les 500 meilleures universités au monde. Pour atteindre cet objectif de distinction et renforcer ses succès, pas moins de 17 équipes se consacrent à la réalisation de 17 objectifs ciblés.

Invité sur les ondes de la Radio Nationale, le Président de l'Université d'EL Manar a précisé que l'université met en oeuvre une stratégie globale en étroite collaboration avec ses différents établissements, saluant au passage les efforts déployés pour faire progresser l'institution dans les classements internationaux.

Il a notamment expliqué que chaque Objectif de Développement Durable (ODD) est incarné par un professeur ambassadeur, lui-même à la tête d'un groupe de travail : « Nous comptons actuellement 17 équipes qui oeuvrent chacune sur l'un de ces 17 objectifs », a-t-il souligné.

550 étudiants internationaux enregistrés

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Université de Tunis El Manar compte aujourd'hui 550 étudiants internationaux, selon son président. Ce dernier estime que cette présence constitue un indicateur clé de réussite pour l'établissement, au même titre que le nombre d'enseignants-chercheurs étrangers invités.

Lancement d'une nouvelle licence en anglais à la FSEG

Afin d'attirer davantage d'étudiants anglophones, Moez Chafra a annoncé le lancement d'une nouvelle licence dispensée en langue anglaise au sein de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG). Cette formation inédite fera la jonction entre l'économie, la gestion et l'intelligence artificielle.

Les partenariats, levier stratégique de développement

Dans la même dynamique, le président de l'université a rappelé que les partenariats entre filières, laboratoires et institutions universitaires constituent un moteur essentiel du progrès. Il a évoqué, à ce titre, la signature de conventions avec de prestigieuses universités japonaises et américaines.

Selon lui, la conclusion d'accords entre trois ou quatre universités sous une bannière commune -- telle que « L'Université du Grand Tunis » -- représenterait un formidable catalyseur pour briller dans les classements mondiaux.

14 établissements certifiés au sein de l'université

Moez Chafra a également révélé que 14 institutions rattachées à l'Université de Tunis El Manar ont obtenu une certification de qualité, témoignant de leur conformité aux standards internationaux. Il a rappelé que la certification garantit la reconnaissance internationale des diplômes et permet à l'université de bénéficier d'une accréditation académique et institutionnelle de premier plan.

Formations et intégration professionnelle

S'agissant de l'offre académique, le président a affirmé que l'Université de Tunis El Manar couvre l'ensemble des disciplines universitaires, précisant que la priorité absolue reste l'employabilité des diplômés. Il a conclu en rappelant que l'établissement investit activement dans la culture entrepreneuriale à travers le pôle Étudiant-Entrepreneur ainsi que le pôle d'innovation et de technologie.