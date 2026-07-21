Tunisie: Sadok Besbes - « Il est temps de mettre en place des systèmes de stockage d'énergie électrique au sein des foyers »

Le Président du Groupement Professionnel des Energies Renouvelables au sein de la confédération patronale CONECT, Sadok Besbes, a insisté sur la nécessité de commencer à adopter des systèmes de stockage d'énergie électrique au sein des foyers.

Intervenant à la Radio Nationale, Sadok Besbes a souligné que ces dispositifs permettent aux consommateurs d'utiliser l'électricité emmagasinée en cas de besoin, tout en soulageant la pression sur le réseau national, particulièrement durant les pics de consommation.

Le responsable a insisté sur l'importance d'inciter les citoyens à investir dans ces technologies à travers des mesures d'encouragement, en premier lieu desquelles la réduction des droits de douane appliqués aux panneaux solaires et aux batteries dédiées aux énergies renouvelables.

Besbes a, par ailleurs, indiqué qu'une baisse des prix a été enregistrée à l'échelle internationale pour les batteries -- produites à 95 % en Chine --, précisant qu'une baisse des taxes douanières permettrait de répercuter cette diminution directement sur le marché tunisien.