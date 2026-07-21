Tunisie: Association Ibsar lance la campagne « chaghalni » pour l'intégration professionnelle des personnes en situation d'handicap

Face aux problèmes d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, l'association « Ibsar » qui défend les droits des personnes en situation d'handicap a lancé sa campagne nationale « chaghalni » (Employez-moi). L'initiative entend transformer le cadre réglementaire existant en un levier d'action opérationnel en ciblant prioritairement le tissu économique privé.

L'enjeu central repose sur le respect de la loi n° 41 de l'année 2016. Ce texte oblige toute entreprise de 100 salariés et plus à réserver au moins 2 % de ses effectifs aux personnes handicapées, fixant un quota minimal d'un employé pour les structures de 50 à 99 salariés. Dans les faits, l'absence de mécanismes de contrôle rigoureux et de sanctions financières dissuasives limite fortement l'impact de ces dispositions juridiques.

Devant les contraintes budgétaires actuelles de l'État qui restreignent le recrutement dans la fonction publique, la responsabilité sociale des entreprises privées devient déterminante. Pour inciter les acteurs économiques à franchir le cap, « Ibsar » préconise un arbitrage fiscal et financier attractif, incluant des réductions de cotisations sociales auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.

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Outre la question du respect des quotas, l'efficacité des politiques publiques achoppe sur deux obstacles majeurs : le manque d'indicateurs statistiques actualisés et l'obsolescence des filières de formation. L'exemple des formations traditionnelles de standardiste, rendues obsolètes par la digitalisation, illustre le décalage entre les compétences dispensées et la demande du marché du travail. Sans reconversion vers des métiers émergents ni données chiffrées précises ventilées par genre et type de handicap, la vulnérabilité économique de cette population demeure renforcée par le coût élevé des appareillages et du suivi médical.

La campagne « Chaghalni » combine plaidoyer institutionnel, démarches auprès des ministères et mobilisation sur les réseaux sociaux. Elle s'achèvera par une mobilisation nationale prévue à la fin du mois de septembre prochain pour réclamer l'effectivité des droits et une refonte de la prise en charge de l'insertion professionnelle.