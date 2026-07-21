Tunisie: Vaccination au pays - Vers une nouvelle stratégie 2027-2030 pour garantir l'équité sanitaire

21 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Lors d'une séance de travail tenue ce mardi entre le ministre de la Santé, M. Mustapha Ferjani, et la Commission nationale de vaccination, il a été décidé de lancer la préparation de la nouvelle stratégie nationale de vaccination 2027-2030, basée sur les données épidémiologiques les plus récentes et les recommandations scientifiques, selon ce qu'a annoncé le ministère de la Santé.

Dans son communiqué, le ministère a précisé que l'élaboration de cette nouvelle stratégie s'accompagnera de la mise en place d'un plan d'action opérationnel efficace visant à améliorer le taux de couverture vaccinale, préserver le positionnement de leader de la Tunisie dans le domaine de la vaccination, développer le système numérique et garantir la qualité des services de vaccination tout en investissant dans la prévention, compte tenu de son rôle crucial pour la protection de la santé des citoyens et des générations futures.

Au cours de cette réunion, consacrée à l'évaluation du programme de la Commission nationale de vaccination, le ministre a insisté sur l'équité d'accès aux vaccins à travers toutes les régions, concrétisant ainsi la vision du Président de la République, M. Kaïs Saïed, en matière de justice sanitaire, conclut le communiqué.

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