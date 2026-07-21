Tunisie: Délestage à Sfax - La STEG dévoile la liste des zones touchées ce mardi

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé le recours possible à des coupures tournantes d'électricité ce mardi 21 juillet 2026 dans plusieurs zones du gouvernorat de Sfax, alors que la Tunisie traverse une période de forte chaleur entraînant une hausse exceptionnelle de la consommation électrique.

Dans un communiqué, la STEG précise que ces interruptions pourraient intervenir entre 12h00 et 22h00, de manière intermittente, dans les zones concernées.

Cette mesure intervient dans un contexte marqué par une canicule intense, avec des températures élevées qui accentuent la pression sur le réseau électrique, notamment durant les heures de pointe.

La société indique que le rétablissement de l'électricité se fera sans préavis, appelant les citoyens concernés à prendre les précautions nécessaires.

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La STEG précise également que la liste publiée n'est pas définitive et que d'autres zones pourraient être concernées en fonction de l'évolution de la situation du réseau électrique.

Voici les zones concernées dans le gouvernorat de Sfax :

El Mahres

El Ghriba

Skhira

Bir Ali Ben Khalifa

Agareb

Menzel Chaker

El Hencha

El Amra

Centre-ville de Sfax

Jebeniana

Tina

Sfax Ouest

Sakiet Ezzit

Sakiet Eddaïer

Chebba

Melloulèche

La STEG met à la disposition des citoyens son service d'assistance au 71 239 222, ainsi que les numéros de contact figurant sur les factures de consommation pour toute information complémentaire.