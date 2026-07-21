Tunisie: Voici les zones du Grand Tunis concernées par les coupures d'électricité aujourd'hui

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé le recours possible à des coupures tournantes d'électricité ce mardi 21 juillet 2026 dans plusieurs zones du Grand Tunis, en raison de la forte pression exercée sur le réseau électrique durant cet épisode de chaleur exceptionnelle.

Dans un communiqué, la STEG précise que ces interruptions pourraient intervenir entre 12h00 et 22h00, de manière intermittente, dans les zones concernées.

Cette décision intervient alors que la Tunisie traverse une période de forte canicule, marquée par une hausse importante de la consommation électrique, notamment liée à l'utilisation intensive des appareils de climatisation.

Selon la STEG, ces opérations de délestage visent à maintenir l'équilibre du système électrique national et à garantir la continuité de l'approvisionnement dans les différentes régions.

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Voici les zones du Grand Tunis concernées par les coupures tournantes :

Fouchana

El Mghira

Borj Cédria

Cité Ettadhamen

Sidi Hassine/Sokra

El Mourouj

Mégrine

Radès

Ezzahra

Hammam-Lif

Bou Mhel

Birine

Ariana

Douar Hicher

La Marsa

Borj El Touil

La STEG appelle les citoyens concernés à faire preuve de compréhension face à ces interruptions temporaires, qui interviennent dans un contexte de forte sollicitation du réseau électrique durant les heures de pointe.