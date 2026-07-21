Tunisie: Santé - Lancement prochain de la plateforme numérique « Sahetna.tn »

Le ministère de la Santé s'apprête à lancer prochainement le portail national de santé du citoyen « Sahetna.tn ». Il s'agit d'une plateforme numérique unifiée et sécurisée qui permettra aux citoyens de suivre leur parcours de soins, de consulter leurs rendez-vous médicaux et de gérer en toute simplicité leur dossier médical ainsi que celui de leurs enfants. C'est ce qu'a confirmé Inès Ayadi, chargée de mission auprès du ministère de la Santé.

Dans une vidéo explicative publiée sur la page Facebook officielle du ministère, la responsable a précisé que la plateforme est entrée dans sa dernière phase de réalisation. Elle permettra également aux citoyens de connaître leur Identifiant National de Santé (INS), un numéro que le ministère a commencé à généraliser progressivement dans les différents établissements de santé publics.

Un parcours de soins simplifié et sécurisé

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a souligné que l'Identifiant National de Santé ne se limite pas à un simple numéro ou à une carte d'identité, mais constitue une étape essentielle pour faciliter l'accès aux services de santé et les rapprocher du citoyen. Ce dispositif vise à améliorer la qualité des soins en simplifiant le parcours thérapeutique, tout en garantissant la protection des données de santé personnelles et l'optimisation de leur fiabilité. Il permet également d'éviter la duplication des dossiers afin d'assurer un dossier médical unique pour chaque patient.

Enfin, Inès Ayadi a confirmé le succès de la phase pilote de l'INS au sein de plusieurs établissements publics. Elle a indiqué que les efforts se poursuivront pour étendre progressivement ce système au secteur privé, s'inscrivant ainsi dans le cadre du programme du ministère visant à moderniser les services de santé numériques dans les secteurs public et privé.