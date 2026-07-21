Sénégal: BFEM - Un taux de réussite de 53,38% au premier tour

Le premier tour du Brevet de fin d'études moyennes (Bfem) 2026 s'est soldé par un taux d'admission national de 53,38%. Les statistiques publiées par la Direction des examens et concours (Dexco) mettent en évidence des performances contrastées selon les académies. Si plusieurs régions de l'intérieur enregistrent des résultats remarquables, les grands pôles urbains continuent d'afficher des taux de réussite inférieurs à la moyenne nationale.

Les premiers résultats de l'examen du Bfem 2026 confirment une dynamique globalement positive. Sur 195.664 candidats inscrits, 192.856 ont effectivement pris part aux épreuves, soit un taux de présence de 98,56%. Selon la Direction des examens et concours (Dexco) qui a communiqué au « Soleil » les résultats, au terme des corrections du premier groupe, 102.943 candidats ont été déclarés admis, représentant 53,38% des présents.

Les filles continuent de devancer légèrement les garçons avec un taux de réussite de 54,02%, contre 52,46% chez leurs camarades masculins. Dans certaines académies comme Kaffrine ou Sédhiou, les garçons réalisent néanmoins des performances supérieures, preuve que les dynamiques restent variables, selon les contextes locaux. Au-delà de ces premiers résultats, les perspectives demeurent encourageantes. Les statistiques montrent que 31,96% des candidats sont autorisés à subir les épreuves du second groupe.

Selon le Directeur des examens et concours, Papa Baba Diassé, cette configuration laisse apparaître, à ce stade, une tendance globale de réussite de 84%, contre 78,90% lors de la session 2025, soit une progression de 5,10 points. Une estimation qui devra toutefois être confirmée à l'issue des épreuves du second groupe et de la publication des résultats définitifs.

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L'analyse des résultats révèle, cependant, un paysage contrasté. Les meilleures performances sont enregistrées par les académies de Kolda, qui affichent un taux de réussite de 74,82%, Kédougou (74,49%), Matam (72,81%) et Kaffrine (70,22%). Ces académies confirment les progrès observés ces dernières années dans plusieurs régions de l'intérieur, où les efforts consentis en matière d'encadrement pédagogique et de suivi des élèves semblent produire des résultats significatifs.

À l'inverse, les académies concentrant les effectifs les plus importants continuent de tirer la moyenne nationale vers le bas. Thiès, qui compte 34.875 candidats inscrits, n'enregistre qu'un taux de réussite de 44,07%. Pikine-Guédiawaye, avec plus de 27.000 candidats, obtient 44,40%, tandis que Rufisque (43,82%) présente le taux le plus faible du pays. Fatick (48,16%) demeure également sous la barre des 50%.

L'Académie de Kolda en tête avec 74,82% de réussite Ces résultats rappellent les défis auxquels restent confrontés les grands bassins scolaires, où les effectifs élevés rendent souvent plus complexe le suivi pédagogique des élèves. Les autres académies affichent des performances plus proches ou supérieures à la moyenne nationale.

Selon la Dexco, Tambacounda enregistre 65,79% de réussite, devant Sédhiou (64,07%), Ziguinchor (61,45%), Saint-Louis (59,67%), Kaolack (58,47%), Louga (54,54%), Dakar (54,41%) et Diourbel (54,02%). Cette répartition traduit des écarts parfois importants entre les territoires et souligne les marges de progression qui subsistent dans certaines académies. Selon la Dexco, les statistiques mettent également en évidence la forte mobilisation des candidats. Sur l'ensemble du territoire, seuls 2.808 candidats ont été absents, soit un taux de présence de 98,56%.

Plusieurs académies, notamment Dakar, affichent même des taux de présence supérieurs à 99%, témoignant de la bonne organisation de l'examen et de l'engagement des candidats. Cette session marque également une avancée importante dans la modernisation de la publication des résultats. Selon le Directeur des examens et concours, Papa Baba Diassé, les traditionnelles scènes d'attroupement devant les centres d'examen appartiennent désormais au passé.

Grâce au code QR intégré aux convocations, les candidats ont pu consulter leurs résultats directement depuis leur domicile, à l'aide de leur téléphone portable, mais aussi télécharger et imprimer leur relevé de notes en ligne. Cette innovation s'inscrit dans la stratégie de digitalisation des examens nationaux engagée par le ministère de l'Éducation nationale et vise à offrir un service plus rapide, plus sécurisé et plus accessible aux candidats.

Le rendez-vous est déjà fixé pour les candidats admissibles. Dans un communiqué publié samedi dernier, le ministère de l'Éducation nationale annonce que les épreuves du second groupe se dérouleront le mardi 21 juillet 2026 à partir de 7 h 30 sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'en Gambie et en Arabie saoudite. Les candidats autorisés à y prendre part sont invités à se présenter dans leurs centres d'examen munis de leur convocation et d'une pièce d'identité en cours de validité. Cette ultime étape permettra de connaître le taux définitif de réussite de la session 2026 du Bfem.