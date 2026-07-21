Sénégal: État civil - L'ANEC franchit le cap des 70 % de déploiement du LGEC

L'Agence Nationale de l'État Civil (ANEC) poursuit à un rythme soutenu la modernisation du système d'état civil sénégalais.

Selon les données consolidées au 17 juillet 2026, le Logiciel de Gestion de l'État Civil (LGEC) est désormais déployé dans 437 des 629 centres d'état civil que compte le pays, portant le taux national de déploiement à 70 %. Un total de 299 centres ont par ailleurs été redéployés et rendus pleinement fonctionnels dans le cadre des opérations de remédiation menées cette année.

Après les régions de Dakar et de Thiès, l'Agence a engagé, du 13 au 29 juillet, une opération de 17 jours sans interruption dans les régions de Louga, Diourbel et Fatick, mobilisant plusieurs équipes par département.

15,3 millions d'actes enregistrés : les services numériques en expansion

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Le système LGEC totalise à ce jour 15 359 558 actes d'état civil, dont l'écrasante majorité concerne les naissances (14 839 577 actes, soit 97 %), loin devant les décès (487 259 actes, 3 %) et les mariages (31 963 actes). Rien que pour le mois de juillet, 5 610 nouveaux actes ont été enregistrés en une seule journée, le 17 juillet, illustrant la cadence soutenue du dispositif. Cinquante agents sont aujourd'hui mobilisés à travers le pays pour poursuivre l'amélioration de la qualité des données.

La réussite de cette transformation numérique repose largement sur la montée en compétences des acteurs de terrain. À ce jour, 599 centres ont bénéficié de sessions de formation, pour un total de 2 318 personnes formées, dont 1 485 agents et 833 officiers d'état civil.

Sur les 437 centres connectés aux infrastructures numériques, 112 ont d'ores et déjà activé la plateforme SAMA ÉTAT CIVIL, destinée à offrir des services en ligne aux citoyens soit près de 26 % des centres déployés.

Des disparités régionales encore marquées

Si le déploiement progresse dans l'ensemble du territoire, les écarts entre régions demeurent significatifs. Thiès (98 %), Dakar (92 %) et Fatick (90 %) affichent les taux les plus élevés, suivies de Matam (84 %) et Diourbel (78 %). À l'inverse, des régions comme Kédougou (42 %), Sédhiou (44 %) et Tambacounda (47 %) restent en retrait, tout comme Kolda (51 %) et Saint-Louis (56 %), confirmant la nécessité de poursuivre les efforts dans ces zones.

En volume d'actes enregistrés, Dakar (2 022 387) et Thiès (1 976 684) arrivent en tête, suivies de Diourbel, Louga et Kaolack, qui dépassent chacune le million d'actes.

Cap sur la généralisation

L'ANEC affirme sa volonté de poursuivre le déploiement du LGEC dans l'ensemble des 629 centres du pays et de renforcer l'accès des citoyens aux services numériques, conformément aux orientations des plus hautes autorités de l'État. Un objectif résumé par la formule de l'Agence : « Un état civil digitalisé, sécurisé et accessible à tous les citoyens. »