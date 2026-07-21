Sénégal: Ismaïla Madior Fall ouvre le bal des procès des anciens ministres

L'ancien ministre de la Justice sous le régime du Président Macky Sall, Ismaïla Madior Fall, comparaît, aujourd'hui, devant la Haute Cour de justice. Il est le premier ex-membre du gouvernement à être jugé par cette juridiction dans le cadre des dossiers instruits à la suite de la deuxième alternance.

Inculpé pour tentative de corruption, Ismaïla Madior Fall a été placé sous assignation à résidence sous surveillance électronique à l'issue de son audition devant la Commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Cette affaire est liée à une parcelle de 9.598 m² située à Guédiawaye, initialement affectée au ministère de la Justice pour la construction d'un vaste complexe judiciaire.

Le projet devait comprendre un Palais de justice, un centre de casiers judiciaires, un centre médico-social ainsi qu'un centre de surveillance pour bracelets électroniques. Selon les éléments du dossier, le protocole d'accord prévoyait que les travaux soient financés sur fonds propres par l'entrepreneur Cheikh Guèye. En contrepartie, une portion de l'assiette foncière devait lui être transférée en guise de paiement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cheikh Guèye accuse, toutefois, l'ancien ministre d'avoir exigé un pot-de-vin de 250 millions de FCfa en échange de la signature dudit protocole. Il affirme avoir remis une première somme de 50 millions de FCfa en espèces dans le bureau d'Ismaïla Madior Fall, en présence de Mouhamed Anas El Bachir Wane. Dans la même affaire, ce dernier et Cheikh Guèye sont poursuivis pour escroquerie sur les deniers publics, corruption, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.