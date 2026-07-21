Sénégal: Prévention des inondations à Thiès - Des instructions données pour finaliser les travaux de curage

Les quartiers qui font souvent l'objet d'inondations à Thiès ont été visités, hier, lundi 20 juillet, par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Cheikh Tidiane Dièye souhaite que les travaux de curage soient bouclés avant la fin du mois.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué, hier, lundi 20 juillet, une visite dans les points inondables de la ville de Thiès. Il s'agit de Dalot de Sampathé, les points bas de Mbamba et le canal à ciel ouvert de Nguinth. M. Dièye en a profité pour évaluer les infrastructures hydrauliques. Il a donné des instructions pour la finalisation des chantiers, notamment ceux de la station de Mbambara, avant le début du mois d'août. Le ministre a magnifié la collaboration interinstitutionnelle impliquant les élus locaux et les services techniques pour libérer les passages d'eau et curer les canaux avant que l'hivernage ne s'installe définitivement.

Il s'est « engagé à transformer les interventions d'urgence traditionnelles en solutions structurelles durables, promettant de mobiliser les ressources budgétaires nécessaires pour protéger définitivement la ville de Thiès contre les inondations ». Dans les points bas de Mbambara et Tokhalit, où l'Office national de l'assainissement (Onas) est en train de réaliser une station, Cheikh Tidiane Dièye a donné des instructions pour que les travaux soient bien réalisés.

Concernant le dalot de Sampathé, il a demandé la mise sur pied d'un comité multi-acteurs, en plus des mesures d'urgence d'accompagnement et de mitigation. Pour le canal de Nguinth, le ministre a rappelé qu'il avait pris les devants en dépêchant sur les lieux le directeur de la Prévention des inondations. Ce dernier, informe-t-il, lui a d'ailleurs transmis son rapport. M. Dièye a demandé à ses services d'anticiper et d'agir rapidement pour le reprofilage du canal.

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Il a assuré que ce travail sera poursuivi pour faciliter l'écoulement des eaux, bloquées souvent par le typha, mais aussi dégager des habitations installées au milieu du tracé du canal. Le ministre a, en outre, instruit le gouverneur de région, en relation avec le maire de Thiès Nord, de prendre des mesures urgentes pour la démolition des habitations dont les propriétaires ont déjà été dédommagés.

Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a exprimé sa reconnaissance au ministre Cheikh Tidiane Dièye. Il a déclaré que, contrairement aux interventions passées, cette visite se distingue par l'élaboration d'un plan de suivi rigoureux destiné à transformer les promesses politiques en solutions concrètes et durables pour les populations sinistrées. M. Diop a noté une volonté politique nouvelle qui privilégie l'efficacité opérationnelle face aux défis climatiques saisonniers.