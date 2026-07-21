Gabon: Vacances Parlementaires à Mounana - Une vaste campagne d'actions sociales lancée par Rodrigue Bokoko

Dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable député Rodrigue Bokoko a lancé le mardi dernier , une tournée de proximité dans sa circonscription. Entre appui aux institutions, soutien à l'éducation et engagement pour les infrastructures, l'élu a multiplié les annonces concrètes pour répondre aux préoccupations des populations de Mounana.

Une visite de courtoisie à l'administration locale

Première étape de la journée : la rencontre avec le Sous-préfet du district de Mounana. L'occasion pour le député d'échanger sur les réalités du terrain et sur la nécessité de renforcer la collaboration entre élus et autorités administratives pour accélérer le développement local.

La mairie ciblée par un cambriolage

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La délégation s'est ensuite rendue à la mairie, victime d'un important acte de vandalisme. Plus de 200 mètres de câbles électriques ont été sectionnés et emportés. Le nouveau système de surpression d'eau, installé récemment par l'équipe municipale pour rétablir l'alimentation après plusieurs années de rupture, a également été saboté.

Ces dégradations freinent les efforts de la municipalité pour améliorer les conditions de travail. Face à l'urgence, l'honorable Bokoko a pris l'engagement de financer la réhabilitation des réseaux d'eau et d'électricité. Les travaux seront exécutés dès le 15 juillet 2026 par l'entreprise G.E.B.I Gabon, dirigée par Ulrich Gnenguele.

Soutien aux forces de sécurité

Au commissariat de police, le député a remis un lot de matériel : cônes de signalisation, ordinateur, imprimante et débroussailleuse. Un geste destiné à renforcer les capacités opérationnelles des agents. La brigade de gendarmerie nationale a également reçu la visite de l'élu, en témoignage de soutien aux forces de sécurité de la localité.

L'éducation au centre des priorités

Au lycée Bruno Bokoko, les échanges ont porté sur la réussite scolaire. Le député a rappelé la mise en place des classes préparatoires au BEPC et au baccalauréat, qui ont porté le taux de réussite au BEPC à plus de 80%.

Il a aussi pris en charge le transport et les repas des candidats au baccalauréat 2026.

Pour la rentrée, il a annoncé le lancement en août de cours de soutien gratuits de la 6e à la Terminale. Les 5 meilleurs élèves de chaque niveau recevront un trousseau scolaire complet.

Le Stade Municipal en chantier et la Coupe Bane ba Bola

Au stade municipal, le constat est sévère : installations électriques détruites, câbles volés, vestiaires dégradés. L'honorable Bokoko s'est engagé à accompagner la remise en état de l'infrastructure. Il a profité de la visite pour annoncer le lancement de la Coupe Bane na bola, prévue le 1er août 2026, une compétition visant à promouvoir la jeunesse et les talents sportifs locaux.

Dialogue avec les confessions religieuses

Pour clôturer cette première journée, le député a rencontré les responsables des communautés musulmane et chrétienne de Mounana. Au menu : présentation du programme des vacances parlementaires, écoute des préoccupations et renforcement du dialogue avec les différentes composantes de la communauté.

Un engagement réaffirmé

À travers cette tournée, Rodrigue Bokoko réaffirme sa volonté de rester proche des populations et d'oeuvrer pour le développement de sa circonscription.