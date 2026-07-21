Dans le cadre de la visite d'Etat qu'il effectue en République française à l'invitation de son homologue, le Président de la République française, Son Excellence Emmanuel Macron le Président de la République gabonaise, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, a effectué une visite du Château de Versailles, l'un des plus prestigieux monuments du patrimoine mondial.

Cette séquence, symbolique, a permis au couple présidentiel de découvrir les principaux espaces emblématiques du domaine, notamment les appartements royaux, la Galerie des Glaces ainsi que les célèbres jardins à la française. Véritable chef-d'oeuvre architectural et artistique, le Château de Versailles incarne plusieurs siècles d'histoire, de culture et de rayonnement de la France.

Édifié au XVIIe siècle et devenu, sous le règne de Louis XIV, le siège du pouvoir royal, Versailles demeure un témoin privilégié des grandes heures de l'histoire française. De l'affirmation de la monarchie à la Révolution française, ce lieu de mémoire retrace les mutations qui ont façonné la France contemporaine.

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Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Château de Versailles accueille chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier pour admirer son exceptionnelle richesse historique, artistique et architecturale. Il constitue aujourd'hui un symbole universel de préservation du patrimoine et de transmission de la mémoire aux générations futures.

Cette visite traduit également la qualité des relations d'amitié et de coopération qui unissent la République gabonaise et la République française. Elle illustre la volonté commune des deux Chefs d'Etat de renforcer les liens historiques, culturels et humains entre les deux nations, dans un esprit de respect mutuel, de dialogue et de partenariat d'excellence.