Gabon: Brice Clotaire et Zita Oligui Nguema découvrent le Château de Versailles, symbole du patrimoine et de l'histoire de France

21 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Dans le cadre de la visite d'Etat qu'il effectue en République française à l'invitation de son homologue, le Président de la République française, Son Excellence Emmanuel Macron le Président de la République gabonaise, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, a effectué une visite du Château de Versailles, l'un des plus prestigieux monuments du patrimoine mondial.

Cette séquence, symbolique, a permis au couple présidentiel de découvrir les principaux espaces emblématiques du domaine, notamment les appartements royaux, la Galerie des Glaces ainsi que les célèbres jardins à la française. Véritable chef-d'oeuvre architectural et artistique, le Château de Versailles incarne plusieurs siècles d'histoire, de culture et de rayonnement de la France.

Édifié au XVIIe siècle et devenu, sous le règne de Louis XIV, le siège du pouvoir royal, Versailles demeure un témoin privilégié des grandes heures de l'histoire française. De l'affirmation de la monarchie à la Révolution française, ce lieu de mémoire retrace les mutations qui ont façonné la France contemporaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Château de Versailles accueille chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier pour admirer son exceptionnelle richesse historique, artistique et architecturale. Il constitue aujourd'hui un symbole universel de préservation du patrimoine et de transmission de la mémoire aux générations futures.

Cette visite traduit également la qualité des relations d'amitié et de coopération qui unissent la République gabonaise et la République française. Elle illustre la volonté commune des deux Chefs d'Etat de renforcer les liens historiques, culturels et humains entre les deux nations, dans un esprit de respect mutuel, de dialogue et de partenariat d'excellence.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.