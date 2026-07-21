Gabon: L'UDB poursuit l'installation de ses délégations de quartiers dans le 2e arrondissement de Lambaréné

Dans le cadre de la poursuite de l'installation de ses structures de base, l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) a procédé, ce samedi 18 juillet 2026, à une nouvelle phase d'installation des délégations de quartiers du 2e arrondissement de la commune de Lambaréné.

Cette cérémonie s'inscrit dans la dynamique de structuration du parti impulsée par son Président Fondateur, Brice Clotaire Oligui Nguema, dont la vision continue de guider le renforcement de l'implantation de l'UDB sur l'ensemble du territoire national.

Les opérations ont été conduites par Jean Daniel BIYE, Délégué du 2e arrondissement de Lambaréné de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), accompagné des membres de sa délégation, en présence de nombreux militants, sympathisants et responsables locaux.

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À cette occasion, les délégations des quartiers Petit Paris 3-5, Petit Paris 3-3, Mbilanzambi 3, Atsié 1, Zaouyoulou 2, Paillote 1, Mitoumili 1 et Carrière 4 ont été officiellement installées. Cette étape fait suite aux précédentes installations déjà réalisées dans le 2e arrondissement et traduit la volonté du parti de poursuivre méthodiquement son implantation à la base. D'autres quartiers seront installés dans les prochains jours.

À travers cettepp nouvelle phase, l'UDB renforce davantage son maillage territorial et sa proximité avec les populations. Les nouveaux délégués auront pour mission de relayer les orientations du parti, d'animer la vie politique dans leurs quartiers respectifs, de mobiliser les militants et de maintenir un dialogue permanent avec les citoyens.

La poursuite de ces installations illustre la détermination des responsables de l'Union Démocratique des Bâtisseurs à consolider les bases militantes et à doter le 2e arrondissement de Lambaréné d'une organisation forte, structurée et résolument tournée vers les échéances futures.