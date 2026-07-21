Gabon: Richard Obiang Ava salue 'l'essor vers la félicité' du 2e Arrondissement sous l'impulsion du Président Oligui Nguema

Le Maire du 2e Arrondissement de Libreville, Richard Obiang Ava, a adressé ses félicitations au Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. En si peu de temps, dit-il, le visage du 2e Arrondissement a été transformé : des immeubles, des routes et ruelles réhabilitées, un immense boulevards en construction,selon lui, feront la fierté du Gabon et de l'Afrique Centrale.

« C'est du jamais vu ». C'est en ces termes que le Maire du 2e Arrondissement de la Commune de Libreville, Richard Obiang Ava, a tenu à remercier et à féliciter le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour les profondes mutations que connaît le 2e Arrondissement.

Au nom des populations, le Maire a exprimé sa reconnaissance pour les chantiers lancés et livrés à un rythme inédit.

Un arrondissement en pleine mutation

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Pour Richard Obiang Ava, la transformation est visible partout. Des immeubles sortent de terre, les ruelles sont réhabilitées, de nouveaux boulevards voient le jour.

Mais le point d'orgue reste la Baie des Rois dont une grande partie est situé dans le 2è arrondissement et les tours qui y sont en construction, Des infrastructures qui, selon le Maire, « feront la fierté non seulement du Gabon mais de toute l'Afrique Centrale ».

« Au nom des populations du 2e Arrondissement, je dis un grand merci au Chef de l'État pour avoir redonné à cette population sa dignité. C'est vraiment l'essor vers la félicité », a déclaré Richard Obiang Ava.

Redonner fierté et cadre de vie aux populations

Pour le Maire, ces réalisations vont au-delà du béton. Elles traduisent une volonté de restaurer le cadre de vie, l'esthétique urbaine et la fierté des habitants du 2e Arrondissement.

Cette dynamique, impulsée par le Président Oligui Nguema, place le 2e Arrondissement au coeur de la nouvelle vision de développement de Libreville.

La « Mairie du Peuple » dit ainsi réaffirmer son engagement à accompagner cette transformation pour que le 2e Arrondissement reste un modèle de modernité et de bien-être. Le maire annonce une tournée explicative auprès des populations de sa circonscription administrative et politique des réalisations du président Brice Clotaire Oligui Nguema dans cette grande partie de Libreville.