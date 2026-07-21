Gabon: Trois accords stratégiques pour renforcer le partenariat franco-gabonais au service des populations

A l'occasion de la visite d'Etat du Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en République française, le Gabon et la France ont signé trois accords stratégiques portant sur la sécurité, la transformation locale des ressources naturelles ainsi que les secteurs de l'eau et de l'énergie.

Placés sous l'impulsion du Président Brice Clotaire Oligui Nguema et du Président Emmanuel Macron, ces accords traduisent la volonté commune des deux Etats d'inscrire leur coopération dans une nouvelle dynamique, fondée sur la confiance, le respect mutuel des souverainetés et la convergence de leurs intérêts stratégiques.

Au-delà de leur dimension diplomatique, ces engagements répondent à des priorités concrètes pour le développement du Gabon. Ils visent à améliorer durablement les conditions de vie des populations en accélérant les investissements dans les infrastructures d'eau et d'énergie, en renforçant la sécurité des personnes et des biens et en favorisant la transformation locale des ressources naturelles, levier essentiel de création d'emplois, de richesse nationale et de montée en compétence de la jeunesse gabonaise.

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Par ces accords, le Gabon réaffirme son ambition de faire de ses ressources un moteur de développement au bénéfice des populations. La priorité accordée à la transformation locale permettra de générer davantage de valeur ajoutée sur le territoire national, de soutenir l'industrialisation du pays, de favoriser le transfert de technologies et de renforcer la compétitivité de l'économie nationale.

Dans les domaines de l'eau et de l'énergie, ces partenariats contribueront à accélérer la réalisation de projets structurants destinés à garantir un accès plus fiable et plus durable aux services essentiels, conformément aux engagements du Chef de l'Etat de faire de l'amélioration du quotidien des populations la première priorité de son action.

En consolidant la coopération en matière de sécurité, les deux pays réaffirment également leur volonté de promouvoir un environnement stable, propice à l'investissement, à la croissance économique et à la protection des citoyens.

Ces trois accords illustrent l'évolution des relations entre Libreville et Paris vers un partenariat d'égal à égal, fondé sur le codéveloppement, l'investissement productif, le partage d'expertise et la création de bénéfices mutuels. Ils ouvrent une nouvelle étape de la coopération franco-gabonaise, résolument tournée vers des résultats concrets, et perceptibles par les populations.